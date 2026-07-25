清查率全國第一！台中鐵腕整頓未登記工廠 拒不停工就斷水斷電

台中市政府鐵腕整頓「未登記工廠」見成效，台中市經發局今公布，經濟部今年列管優先查處的433家全清查完畢，清查率達100%，居全國之冠。針對拒不停工者祭出「停止供水供電」強制措施。市長盧秀燕上任以來，6年內累計稽查6673家次，未登記工廠案件數減少約60%，展現執法決心。

經發局統計，至今年6月底，共查獲553家次未登記工廠，多數位於烏日區、大里區及大雅區，並完成329家複查。有22家遭勒令停工，其中14家已執行停止供水供電。截至目前，已有88家完成納管或取得合法工廠登記，累計裁罰金額達939萬5000元，展現市府持續查緝及依法管理未登記工廠的執行成果。

經發局強調，市府針對於拒不停工的未登記工廠，依法執行「停止供水供電」強制措施。目前累計已有14家工廠遭停止供水供電，其中包括清水區一家從事金屬製品粉體塗裝，以及大甲區一家從事金屬家具噴漆等高汙染製程的未登記工廠，因多次勸導仍拒不停工，已於今年6月26日依法完成停止供水供電，展現依法執行、公平執法的決心。

經發局表示，透過持續查處新增未登記工廠及強化後續管理，已有效發揮嚇阻效果，近6年來未登記工廠案件數已逐年減少約60%，兼顧產業發展、公共安全及環境品質，也維護合法業者公平競爭環境。未來市府將持續秉持「全面納管、就地輔導、依法查處」原則，落實未登記工廠管理工作，並呼籲業者切勿心存僥倖，應依法辦理工廠登記，共同維護台中優質產業發展環境。

台中市經發局人員針對未登記工廠執行停止供電供水。圖／台中市政府提供