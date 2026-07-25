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中市梧棲低窪地積水不退 區公所將邀權責單位會勘
台中市梧棲區文化路旁一處低窪地積水不退已2週，影響周邊環境衛生，梧棲區公所今天表示，將邀集相關單位辦理會勘，釐清積水成因、排水路徑及權責分工，研議改善方案。
巴威颱風12日帶來降雨，造成這處低窪地積水遲未消退，已影響周邊環境衛生，梧棲區長溫國宏今天偕同當地里長前往現場勘查。
梧棲區公所表示，經初步勘查，積水範圍主要位於台灣銀行股份有限公司權屬土地及其周邊；由於現場地勢低於文化路一段道路側溝，雨水不易自然排出；至於道路側溝排水功能正常，未發現堵塞、淤積或溢流情形。
梧棲區公所指出，因積水區域鄰接農業部農田水利署管理土地，既有排水設施、實際排水路徑及相關權責仍待進一步確認。
區公所說明，已訂於27日下午2時，邀集市府建設局、環保局、農業部農田水利署台中管理處及台灣銀行等相關單位辦理會勘，釐清積水成因、排水路徑及權責分工，並共同研議後續改善方案。
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