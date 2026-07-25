中市梧棲低窪地積水不退 區公所將邀權責單位會勘

行政院長卓榮泰今天上午出席台中市石岡區「大安大甲溪聯通管通水典禮」，他在致詞時表示，氣候變遷帶來的極端氣候，使得全世界對供水系統以及治水防災工程都有全新的體驗跟要求。在極端氣候下面，台灣過去在經濟部水利署努力下，中央做了很多前瞻基礎建設裡面的水利工程，在抗旱以及防汛上都有發揮了相當大的功能跟效益。

2026-07-25 12:03