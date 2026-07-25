安甲聯通管今天通水 卓榮泰宣示全台「珍珠串」水網邁向大通水時代

行政院長卓榮泰今天日主持大安溪至大甲溪聯通管通水典禮時指出，「安甲聯通管」通水宛如大安溪與大甲溪「聯姻」，象徵區域水資源串連的重大突破；卓院長同時表示，政府推動的全國「珍珠串計畫」正加速進行，未來透過北水南調、南水北引及中水南北送，全台將形成完整的供水網絡，全面確保民生與產業用水安全無虞。

卓榮泰表示，安甲聯通管工程象徵水資源的跨區域串連，更是經濟部推動的「珍珠串計畫」一站，基本概念即為「北水南調、南水北引、中水南北送」，藉由人工聯通管道將各水庫與主要水系串聯，猶如「穿針引線」一般，打造全台供水網絡，再過三年完成全國珍珠串計畫後，未來不論是民用水或農田灌溉，全台各地都能靈活調度水資源，政府也將如期完成後續的 5 條幹管，將國家水庫與產業「財庫」完整建立起來。

針對區域發展需求，卓榮泰特別提到，中彰雲投作為國家六大區域產業生活圈中的「精密智慧心核心」，涵蓋傳統精密製造、金屬車輛零件、光學與半導體產業，以及智慧農業與觀光業，區域內用水與用電絕不能出問題，目前該區域每日需水量約為 150 萬噸，現有可供應量約 168 萬噸，雖暫告足夠，但面對極端氣候與颱風帶來的濁度升高風險，仍須未雨綢繆。

卓榮泰指出，根據預估到 2032 年中彰投每日用水需求將成長至 177 萬噸，而安甲聯通管通水後，不僅具備水資源調度功能，更能增加水源，預計 2032 年可提供每日 208 萬噸供水量，遠超屆時需求。未來在水資源調配上，大甲溪水源可流向后里圳、內埔圳供灌溉使用；若逢枯水期或濁度提高，則可由鯉魚潭水庫引大安溪水至大甲溪石岡壩支援，發揮靈活調度的「乾坤大挪移」效果。

卓榮泰特別感謝經濟部水利署與施工團隊，讓工程比原定計畫提前半年通水發揮效益。由於工程行經石岡壩與車籠埔斷層，團隊特別吸取 921 地震經驗，採用具彈性與防耐震的柔性工法，並以潛盾方式通過車籠埔及后峰鐵馬道，在不破壞地面活動與民眾生活的前提下完成施工。

卓榮泰更補充強調，台中火力發電廠將加速推動「以氣代煤」，提升發電容量並降低空汙也，他已要求台電務必提前年度目標完成。此外，卓榮泰預告政府已編列4年1000億元預算，未來中央將協同縣市政府，共同投入縣市管河川的整治與管理，一同面對並解決水利難題。

打造全台珍珠串計畫，行政院長卓榮泰今天日主持大安溪至大甲溪聯通管通水典禮，指出「安甲聯通管」通水宛如大安溪與大甲溪「聯姻」。記者黃仲裕／攝影

打造全台珍珠串計畫，行政院長卓榮泰今天日主持大安溪至大甲溪聯通管通水典禮，指出「安甲聯通管」通水宛如大安溪與大甲溪「聯姻」。記者黃仲裕／攝影