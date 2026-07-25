影／大安大甲溪聯通管通水 卓榮泰：韌性供水因應極端氣候

行政院長卓榮泰今天上午出席台中市石岡區「大安大甲溪聯通管通水典禮」，他在致詞時表示，氣候變遷帶來的極端氣候，使得全世界對供水系統以及治水防災工程都有全新的體驗跟要求。在極端氣候下面，台灣過去在經濟部水利署努力下，中央做了很多前瞻基礎建設裡面的水利工程，在抗旱以及防汛上都有發揮了相當大的功能跟效益。

卓榮泰說，未來的極端氣候一定會比過去更加地強烈，無論是防汛或者是抗旱，都會對供水造成威脅，對家園造成災害。因此經濟部水利署在前瞻基礎建設計畫將告一段落的這個時刻，針對未來更艱巨的挑戰，擬定了系統性治水防洪的新策略跟新的計畫。

卓榮泰指出，這項計畫不僅包含了水管管網的健全，防汛設施的加強，更注重區域之間的聯合調度，以科技跟創新的思維，全面提升台灣水資源的韌性跟安全性。特別是在面對突如其來的強降雨或是長期枯水期的時候，台灣需要更彈性、更永續的調度機制。政府會全力支持水利署所擬定的各項新方案與預算，務必讓全台各地的民眾以及產業，都能夠擁有一個穩定且安全無虞的供水環境。

卓榮泰期許經濟部跟水利署持續秉持專業，與地方政府密切合作，將這項攸關國家未來長遠發展的基礎建設落實執行，讓台灣在面對氣候變遷的考驗時，能夠更有韌性，更加堅固。