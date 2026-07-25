等了近40年！斥資近2億 台中北屯這條巷道要開通居民樂了

台中市政府斥資1億8122萬元，啟動北屯區軍和街48巷打通工程。市議員陳成添說，該巷長期以來因土地取得困難無法開通成交通瓶頸，感謝市長盧秀燕帶領的市府團隊全力支持下，終於拍板動工，將開闢成八米寬巷道，有效改善軍功里周邊交通瓶頸。

台中市建設局長陳大田表示，該案由建設局主辦、新建工程處執行，總經費1億8122萬元。其中，用地取得及地上物補償費約1億6700萬元，占總經費超過九成。由於工程範圍涉及土地取得及地上物補償，市府投入大量經費與行政資源，成功突破多年來最困難的土地問題，促成工程順利推動。

建設局表示，工程將新闢長125公尺、寬8公尺道路，配置雙向車道及兩側排水側溝，串聯軍和街與軍功路二段。完工後除可縮短居民通行距離、分散周邊車流、紓解交通壅塞外，也能提供消防車、救護車等緊急救災車輛更完善的通行空間，進一步提升公共安全及整體交通服務品質。

陳成添說，軍和街48巷打通工程是地方多年期待，他與在地軍功里里長黃銘河多年奔走爭取，感謝市府傾聽地方需求，投入大量資源克服土地取得等困難，讓這項建設得以推動；他未來將交棒給市議員參選人吳宗學，積極爭取更多交通建設與基礎建設，讓北屯發展更加完善。

吳宗學表示，他將持續跟隨陳成添的腳步，秉持「接棒服務、傳承永續」的精神，積極向市府爭取各項地方建設，讓北屯持續進步，打造更安全、更便利、更宜居的生活環境。

黃銘河表示，他擔任里長以來，近40年來向市政府反映，希望打通軍和街48巷，如今在盧秀燕積極推動市政建設下，地方多年來最大的交通瓶頸終於獲得突破，讓居民都感到十分欣慰。