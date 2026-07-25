台中東豐快「東勢至石岡段橋梁」8月合龍 拚今年底局部通車

東豐快速道路是大台中高速路網最關鍵的一塊拼圖，不只是生命救援道路，更是山城地區唯一的聯外快速道路，總經費近200億元。中市建設局表示，其中隧道段進度約17%，東勢至石岡段橋梁進度近88%，預計8月完成合龍，今年底前局部通車。

東豐快工程曾於2018年底因法院撤銷環評而停工，盧秀燕上任後重啟，並將此案定位為「山城生命救援線」，市府在完成環評程序並取得開發許可後，採中長程計畫分年編列方式籌措經費，2026年編列16.03億元、2027年編列27.23億元，預算規劃已一路編列至2030年。

台中市建設局長陳大田表示，東豐快速道路是山城居民期待多年的重大交通建設，預計今年底前率先通車的東勢至石岡段工程進度已達87.55%；台中市境內單一最長、施工挑戰極高的隧道段工程總進度也達16.89%，工程持續推進，朝全線完工目標穩步邁進。

建設局指出，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長約9.6公里，分為5標辦理。隧道段使用全周式防水膜保護地下水，施工採全機械開挖、不進行鑽炸，以降低對環境及生態的影響；石岡區路段則全線採高架設計，並結合大甲溪南岸河川公地優化路廊選線，兼顧斷層帶安全及工程永續發展。

建設局表示，目前隧道段豐原端進洞上半開挖1236公尺、台階開挖95公尺，石岡端進洞上半開挖877公尺，各項工程均依計畫穩健推進；東勢至石岡段橋梁預計8月完成合龍，今年底前率先通車，全線以2029年完工為目標，全線通車後可望有效分流省道約45%的車流。