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從滑步車到百K一次包辦！南投自行車嘉年華登場 串聯8鄉鎮市拚觀光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊今天清晨在中興新村國史館台灣文獻館登場，吸引逾2000名車友及親子家庭參與，場面熱鬧。圖／南投縣政府提供
2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊今天清晨在中興新村國史館台灣文獻館登場，吸引逾2000名車友及親子家庭參與，場面熱鬧。圖／南投縣政府提供

「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」今天清晨5點在中興新村台灣文獻館登場，結合百K挑戰、美食古蹟騎遊及兒童滑步車賽3大活動，吸引逾2000名車友及親子家庭參與，百K路線串聯8鄉鎮市，藉由自行車旅遊推廣低碳觀光，帶領遊客深入體驗南投山水與人文風情。

活動由南投縣觀光處長林秀梅主持開幕並鳴槍，邀請全國熱愛自行車運動的民眾騎進南投，共同響應低碳旅遊及永續生活，共吸引逾2000人報名，其中「南投旅遊百K嘉年華」有1716人參加、「南投美食古蹟騎遊」302人、「南投兒童滑步車賽」95人，清晨即湧入大批車友與親子家庭，現場氣氛熱絡。

百K挑戰自國史館台灣文獻館出發，全程約107公里，沿台14線串聯南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮及名間鄉等8鄉鎮市，沿途經過妮娜巧克力夢想城堡、日月潭向山遊客中心及集集武昌宮等景點，車友挑戰體能，也能飽覽南投山水景觀。

另一條約21公里的美食古蹟騎遊，走訪中興新村及南投市特色景點，包括光明市場、第一市場、第三市場、中興會堂、半山夢工廠、南投戲院、藍田書院、稅務出張所及南投縣文化園區，結合在地美食、市場文化與歷史古蹟，展現慢遊小鎮魅力。

設於國史館台灣文獻館前草坪的兒童滑步車賽，吸引2歲至10歲孩童參賽，透過趣味競賽培養平衡感與運動習慣，也讓家長陪伴孩子共享戶外運動樂趣。

林秀梅表示，南投擁有豐富山岳景觀及多元觀光資源，是發展自行車旅遊的重要據點，縣府將持續推廣自行車運動與低碳旅遊，帶領遊客深入各鄉鎮，感受南投四季不同風貌。

觀光處表示，「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」後續還將推出草屯、中寮、竹山名間及集鹿水等騎遊場次；此外，「2026南投旅遊好康月」同步展開，至10月31日前，民眾於南投合法店家或旅宿消費滿100元即可登錄發票參加抽獎，盼吸引更多遊客騎遊、住宿及消費，帶動地方觀光產業發展。

車友自國史館台灣文獻館鳴槍出發，展開全長107公里的百K挑戰，沿途串聯南投8鄉鎮市知名景點。圖／南投縣政府提供
車友自國史館台灣文獻館鳴槍出發，展開全長107公里的百K挑戰，沿途串聯南投8鄉鎮市知名景點。圖／南投縣政府提供

2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊今天清晨在中興新村國史館台灣文獻館登場，吸引逾2000名車友及親子家庭參與，場面熱鬧。圖／南投縣政府提供
2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊今天清晨在中興新村國史館台灣文獻館登場，吸引逾2000名車友及親子家庭參與，場面熱鬧。圖／南投縣政府提供

自行車 南投 中興新村

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