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空間活化 舊南投高中女宿變育兒據點

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
原南投高中女子宿舍閒置，經縣長許淑華和市長張嘉哲會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園。圖／南投縣政府提供 江良誠
原南投高中女子宿舍閒置，經縣長許淑華和市長張嘉哲會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園。圖／南投縣政府提供 江良誠

南投市將再添大型公共育兒據點。南投縣府協助南投市公所推動「舊南投高中宿舍活化計畫」，規畫將原南投高中女子宿舍改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供零至六歲幼兒完整照顧服務。縣長許淑華表示，縣府將全力協助推動，預計二○二九年年底前正式啟用。

許淑華昨天在南投市長張嘉哲、縣議員及市民代表、里長陪同下，前往民族路旁原南投高中女子宿舍會勘，聽取縣府社會及勞動局簡報，並查看建物現況。

許淑華表示，張嘉哲上任後積極配合縣府推動育兒政策，找到閒置宿舍活化，不僅回應年輕家庭需求，也能提升公共托育量能。建物主體已完成耐震補強，加上緊鄰公園，十分適合作為親子活動空間。未來無論經費、人力、籌備或營運等行政事項，縣府都將全力支持，希望打造更友善的育兒環境，減輕年輕家庭照顧負擔。

張嘉哲表示，未來將採分層規畫，一樓設置市立幼兒園，提供二至六歲幼兒學前教育；二樓設置托嬰中心，可收托三十六名零至二歲嬰幼兒；三樓規畫親子館，提供育兒諮詢、親子共學及家庭支持等服務，建構完整育兒支持體系。

縣府表示，基地位於南投市文教核心區，面積約四千平方公尺，鄰近南投國小、文化局及公園，交通便利，建物已完成耐震補強，具備活化再利用條件。預估內部整修經費約三七一○萬元，縣府將補助市公所四百萬元辦理規畫設計及前置作業，預計二○二七年完成規畫設計，二○二九年年底前正式啟用。完工後將整合托嬰、幼兒教育及親子服務功能，成為南投市重要的公共育兒據點，提供年輕家庭更完善、便利的照顧資源。

南投 張嘉哲 許淑華

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