其人其事／父罹癌臥病 彰木工少年 李爗墉逐國手夢

父親罹癌長期臥病、母親兼三分工作撐起家計，彰化家具木工職類選手李爗墉從國中開始半工半讀，憑藉對木工的熱愛一路堅持逐夢，歷經兩度全國技能競賽失利後，今年在全國技能競賽中區分區賽奪下銅牌，將第三度叩關全國賽，盼奪金取得國手資格，代表台灣站上國際舞台。

現就讀屏東科技大學的李爗墉，畢業於秀水高工。他從小喜歡動手拆解、組裝物品，自行車、機車都會自行研究構造。就讀伸港國中時，透過技藝教育發掘興趣，進入秀水高工營造技術學程後，專攻家具木工，並利用寒暑假前往勞動力發展署中彰投分署接受密集培訓，累積實作與競賽經驗。

然而，追逐國手夢的過程並不順遂。高一首次挑戰全國技能競賽時，因經驗不足，在切割木板時受傷、遺憾退場；隔年苦練一年，以分區賽銀牌晉級全國賽，卻因判讀圖面失準、時間分配不佳，再度與獎牌擦身而過。

連續兩次挫敗，沒有讓李爗墉放棄，反而成為精進動力。他重新調整訓練方式，加強圖面判讀、製作流程與臨場應變能力，今年再度取得全國賽資格。他表示，希望這次不只是完成作品，更要突破過去的自己，將努力化為最好成績。

第五十六屆全國技能競賽將於七月二十九日至八月二日在台北南港展覽館競技，中彰投分署派出一○二名青年選手，參與二十六個職類競賽。

中彰投分署長劉秀貞表示，技能競賽不僅比拚專業技術，更考驗臨場判斷、時間管理及問題解決能力，而家具木工從材料判斷、精準加工到現場應變，都需要高度專業與實作能力，即使AI快速發展，相關技藝仍是產業不可或缺的重要核心能力。