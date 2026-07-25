選情初探／台中13選區 現任者遇強勢挑戰

台中市議員第十三選區（大里、霧峰）下屆議員選舉競爭升溫，現任國民黨二席、民進黨三席及民眾黨一席均提名爭取連任，本屆高票落選的張滄沂、鄭伯其捲土重來，實力不弱的段中仁與時代力量台中黨部執行長鄒明諺再次角逐，上演十搶六的局面。

第十三選區現任議員包括國民黨林碧秀、蘇柏興，民眾黨江和樹，以及民進黨林德宇、張芬郁、李天生，現任議員全數尋求連任。

本屆非綠陣營「網內互打」激烈，國民黨提名的蘇柏興拿下一萬二千三百六十二票，無黨籍的張滄沂一萬一千九百三十九票，國民黨提名鄭伯其拿一萬一千九百一十九票，差距約百分之零點三，競爭激烈。

這一次選舉，差異在於國民黨在這選區保守提名兩席，鄭伯其未提名，但他已選過兩次知名度不低。蘇柏興擔任市黨部主委，又有農會力挺；張滄沂是前議員，曾任台中縣、市議員各三屆，長期以無黨籍身分參選，目前擔任大里福興宮副董事長，在地方仍具一定實力。

民進黨因非綠在伯仲之間，分散票源因此得利，本屆市議員選舉民進黨中以不到三成得票率拿下三席。不過，李天生以些微票數領先，這一次選舉充滿危機意識；張芬郁上屆僅領先同黨李天生七百四十一票，得票並不穩固，她的丈夫、前立委簡肇棟前年病逝，地方觀察其基層組織動員是否受影響，被視為民進黨較具壓力的一席，也不敢鬆懈，黨內對手競爭激烈。

民眾黨江和樹本屆首度參選即拿下一萬五千一百九十八票、高居第二，他持續深耕地方、網路聲量不減，連任看好，且可能壓縮藍綠其他參選人票源。

段中仁和鄒明諺本屆雖然落選，但四年來仍持續耕耘基層，鄒明諺更經常帶領環保團體抗爭，支持度是否因此擴大，仍待觀察。