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屋主揭發彰化政壇弊端被報復？住家遭潑灑豬糞 警已鎖定嫌犯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉中華路1處民宅昨下午4點多遭不明人士潑灑豬糞，76歲林姓屋主報案，員警趕赴現場，經初步調查，林男自稱疑因選舉支持特定政黨人士或檢舉建商，導致住家遭潑灑豬糞。溪湖警分局成立專案小組，擴大調閱周邊路口監視器影像追查，發現兩形跡可疑男子下午在現場徘徊，隨後拿裝有豬糞的桶子潑灑後逃逸。

遭潑豬糞的屋主為綠營出身的林斯明，多次揭發彰化政壇弊案，其住家遭撥豬糞尿，林的哥哥被潑得滿身惡臭，但他沒在客廳逃過一劫。兄弟二人立刻報警，提供相關監視器畫面，林斯明隨即在個人臉書發表絕不向暴力屈服和不自殺聲明。

林斯明提供三事件供檢警參考，今強調，如果是政治事件則因他公然力挺有行政經驗的邱建富，第二件是溪湖鎮長選舉我是大力挺高中老師陳貞妃，不支持黑道，且對現任鎮長有所批判；2024年8月他和溪湖警分局埔東派出所履勘埔鹽鄉可華打廉建案，應再次履勘才能核發使用執照，但鄉公所仍違法核發使用執照。

溪湖鎮長何炳樺稍後回應指出，林斯明長期透過網路散布不實言論，對他和鎮公所進行抹黑、攻擊，企圖混淆視聽、誤導鄉親，對於這些惡意的政治操作，身為鎮長的他始終選擇隱忍，因為我認為，與其浪費時間回應抹黑，不如把心力放在地方建設與服務鄉親，然而這一次，他必須站出來說話。

何炳樺抨擊林斯明在警方及檢調機關尚未完成調查、真相尚未釐清便急著在網路上將事件與政治做連結，以被害人的身分大肆發文，甚至刻意影射、引導輿論，企圖把社會大眾帶往自己想要的方向，這種做法令人遺憾；身為鎮長，他全力配合檢警調調查。

溪湖警分局表示，全案已依規定受理並成立專案小組，目前已掌握特定涉案車輛與犯嫌特徵，將儘速將涉案不法分子緝捕到案，移送法辦。

彰化縣民林斯明的住宅被潑豬糞尿。圖／林斯明提供
彰化縣民林斯明的住宅被潑豬糞尿。圖／林斯明提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 黑道

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