東豐快速道路 東勢至石岡段橋梁預計8月合龍

「東勢－豐原生活圈快速道路」工程，總經費近新台幣200億元。台中市建設局表示，隧道段進度約17%，東勢至石岡段橋梁進度近88%，8月合龍，今年底前局部通車。

台中市建設局今天發布新聞稿，局長陳大田表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」是山城居民期待多年的重大交通建設，預計今年底前率先通車的東勢至石岡段工程進度已達87.55%；台中市境內單一最長、施工挑戰極高的隧道段工程總進度也達16.89%，兩大工程同步推進，朝全線完工目標邁進。

建設局表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長約9.6公里，分為5標辦理。隧道段使用全周式防水膜保護地下水，施工採全機械開挖、不進行鑽炸，以降低對環境及生態的影響；石岡區路段全線採高架設計，並結合大甲溪南岸河川公地優化路廊選線，兼顧斷層帶安全及工程永續發展。

建設局補充，目前隧道段豐原端進洞上半開挖1236公尺、台階開挖95公尺，石岡端進洞上半開挖877公尺；東勢至石岡段橋梁預計8月完成合龍，全線以118年完工為目標。