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網傳犬隻送養車環境差挨轟 中市動保處急赴現場稽查…最重罰1.5萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民眾在Threads 上發文指控，某協會犬隻送養車內照護環境不佳，動保處檢視該輛送養車並非空曠通風的空間，且採用「櫥窗展示」的陳列方式，當場依規定開立勸導單。圖／中市動保處提供
民眾在Threads 上發文指控，某協會犬隻送養車內照護環境不佳，動保處檢視該輛送養車並非空曠通風的空間，且採用「櫥窗展示」的陳列方式，當場依規定開立勸導單。圖／中市動保處提供

有民眾在社交平台 Threads 上發文指控，某協會犬隻送養車內照護環境不佳，引發網友高度關注與熱議。台中市動物保護防疫處獲報後不敢怠慢，今天立即派員前往該車輛停放地點實地稽查，當場依規定開立勸導單，要求業者限期改善車內籠位通風及溫度，若屆期未改善將依法重罰。

針對這起引起網路議論的送養車犬隻照護爭議，台中市動保處表示，接獲通報後，第一時間即派員前往現場進行稽查。經現場實地檢視，該輛送養車並非空曠通風的空間，且採用「櫥窗展示」的陳列方式；考量車內環境特性，動保處當場給予業者行政指導，明確要求車內必須維持適當的溫度與良好通風，同時必須提供犬隻足以充分伸展的活動空間，避免毛小孩在悶熱環境中受苦。

動保處並指出，依據「動物保護法」第5條第2項規定，飼主必須提供動物適當的生活環境及足以伸展的籠內空間。若業者未能在限期內完成改善，動保處將依同法第30條之1規定，裁處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，並得按次連續處罰，未來將持續追蹤改善。

動保處強調，後續將持續追蹤該車輛的改善情形，嚴格為動物福祉把關，也呼籲相關團體與民眾在進行動物送養時，務必以動物的健康與舒適環境為首要考量。

民眾在Threads 上發文指控，某協會犬隻送養車內照護環境不佳，動保處檢視該輛送養車並非空曠通風的空間，且採用「櫥窗展示」的陳列方式，當場依規定開立勸導單。圖／中市動保處提供
民眾在Threads 上發文指控，某協會犬隻送養車內照護環境不佳，動保處檢視該輛送養車並非空曠通風的空間，且採用「櫥窗展示」的陳列方式，當場依規定開立勸導單。圖／中市動保處提供

台中市 動保法

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