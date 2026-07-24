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松柏港海灘驚見大量棄置雞爪！中市府急派員清理 查獲最高罰300萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
松柏港海灘，近日遭民眾發現在沙灘上竟驚見大量被隨意棄置的禽畜下腳料。圖／翻攝自民眾Threads
松柏港海灘，近日遭民眾發現在沙灘上竟驚見大量被隨意棄置的禽畜下腳料。圖／翻攝自民眾Threads

台中市大甲區著名的松柏港海灘，近日遭民眾發現在沙灘上竟驚見大量被隨意棄置的禽畜下腳料（雞爪），有網友拍下照片後，上傳至社交平台Threads後引發熱議與關注。台中市環保局水利局獲報後不敢大意，今日緊急派員前往現場了解並安排清理，主管機關強調，目前已啟動追查機制，若查獲違法棄置行為人，最高可處新台幣300萬元重罰。

台中市環保局表示，日前有民眾在Threads上發文曝光大甲松柏港海灘的惡劣狀況，沙灘上散落大量不明來源的雞爪等禽畜下腳料，嚴重破壞海岸環境與環境衛生，水利局急派廠商全面清理，根據現場影像與水流研判，這些禽畜下腳料很可能是遭不肖人士隨意棄置在岸邊，或周邊的區域排水溝渠中，隨著水流排入大海後，又受到潮汐與洋流影響而被沖回松柏港岸邊。

台中市水利局指出，海岸邊的廢棄物來源多樣，可能是遭人直接傾倒，也可能是隨洋流漂流至該處。接獲反映後，水利局已在第一時間通知維護廠商派員趕赴現場進行清理，將儘速完成周邊環境的整理與消毒，同時也呼籲民眾共同維護海岸環境品質。

針對這起海岸汙染事件，台中市環保局強調將持續嚴格追查廢棄物源頭外，並警示民眾若隨意棄置一般廢棄物，依「廢棄物清理法」可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰；若經查證該批禽畜下腳料屬於屠宰場或相關事業單位產出的「一般事業廢棄物」，刑責與罰鍰將大幅提高，最高可處新台幣6千元以上、最高達3百萬元以下罰鍰，呼籲業者與民眾切勿以身試法。

台中市 環保局 水利局

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