「我媽媽也去日照中心」 彰化縣長王惠美卸任前趕建日照多功能中心

彰化縣芳苑鄉面積是全縣鄉鎮市最大，除了彰化市，縣政府在芳苑興建第二幢日照和托嬰大樓，今在草湖國中旁空地舉行新建工程動土典禮，完工後可收托40名兩歲以下幼兒；鄉長林保玲說，芳苑鄉每年有300多名新生兒，托育需求殷切，期盼縣政府繼續挹注資源，幫偏鄉留住年輕人口。

縣長王惠美、衛生福利部長期照顧司副司長吳希文、立法委員謝衣鳯、鄉長林保玲、鄉民代表會主席陳禮模、鄉農會總幹事謝坤宏、草湖國中校長許佳鴻，及地方各級民代、社區居民參加芳苑鄉日照及托嬰多功能中心新建工程動土典禮；王惠美致詞時表示，她的母親也到日照中心，身心功能變好又快樂，可見日照中心對長者的幫助很大。

立委謝衣鳯接連參加埔鹽鄉衛福長照、芳苑鄉日照及托嬰的大樓新建工程動土典禮，都提到現在年輕人是三明治世代，上有長輩、下有幼兒需照顧，衛福長照和日照托嬰的多功能中心能精準提供從小到老的服務需求，做到「老有所終、幼有所養」的最佳服務。

衛福部長期照顧司副司長吳希文指出，中央推動長照2.0迄今，累計挹注彰化縣超過250億元經費，彰化全縣的長照ABC據點目前突破800處，今這幢多元衛福大樓有幼兒托嬰、長者日照、健康長者社區據點、失智長者照護等服務，實現「全人全程」的整合照顧。

鄉長林保玲說，芳苑鄉雖是偏鄉，每年仍有300多名新生兒報到，年輕人回鄉生兒育女，政府若能給予完善的托育服務可留住人口，鄉公所感謝中央、縣長王惠美及縣府團隊、各級民代支持芳苑變得更好、更棒、更繁榮。

芳苑鄉日照及托嬰多功能中心獲中央補助7194萬6千元，縣府自籌9464萬4千元，預計2027年完工，基地面積437.3坪，1樓為長照據點及草湖國中圖書館，長照據點可服務15名長者輩日常生活、健康促進和共餐的社區服務， 2樓為日照中心，可服務48名失能及失智長者，3樓為公設民營托嬰中心，可收托40名兩歲以下幼童。

縣政府社會處表示，彰化縣整合公設民營托嬰中心、育兒親子館、衛生所、不老健身房及日間照顧中心，陸續興建二林、芳苑、大城、竹塘、員林及北斗的衛福長照大樓，埔鹽、田尾、埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美及大村等9處分別新建中或規畫設計。