校地被徵用蓋長照衛福大樓 彰化埔鹽國中獲贈活動中心和教室

彰化縣政府埔鹽國中校地興建長照衛福大樓，「回饋」1幢活動中心及4間教室，活動中心和教室工程今年3月9日動土，長照衛福大樓新建工程今動土，校內未來有運動場館又有全齡照顧服務大樓，為師生及地方民眾創造多贏。

縣長王惠美主持埔鹽鄉長照衛福大樓新建工程動土典禮，致詞時表示，埔鹽鄉65歲以上老年人占比22.2%，高於彰化縣20.8%，這幢大樓經費2億5708萬6千元都由縣政府自籌，預計2028年完工，感謝縣議長謝典霖和縣議員全力支持地方建設。

王惠美又表示，這次向埔鹽國中徵用校地興建長照衛福大樓，因此回饋興建1幢活動中心和4四間教室，學校未來不僅有大型室內聚會、運動場館和專科教室，還有衛生醫療保健、社區心理衛生、長照及社福等全齡照顧服務場所，對學校師生和地方民眾都有益處。

在埔鹽鄉興建五層樓的多功能大樓，一樓是埔鹽鄉衛生所，二樓不老健身房，三樓托嬰中心，預計收托60名嬰幼兒，四樓育兒親子館提供6歲以下幼童的育兒空間，五樓將委託衛福部彰化醫院經營日照中心，估計可服務60長者。

溪湖區縣議員到齊，由陳玉姬代表致詞，先發揮她的四句聯專長念出「吉日動土喜洋洋，金鏟開基福滿堂。千秋基業平安期，百姓安居萬年昌。」她說，年輕人忙著在外打拚，必須同時照顧家中長輩與小朋友的壓力越來越重，未來這幢大樓從小朋友到阿公。阿嬤都可以在同一個地方得到完善的照顧，真正做到「老有所養，幼有所托」，讓年輕人能安心上班、長長能安心生活、孩子能快樂成長。

縣政府能在埔鹽鄉興建衛福長照大樓、活動中心和教室，鄉長許文萍功不可處。新建工程用地原本部分是爭議校地，法院判決土地私有但學校有使用權，即使學校可用卻不能興建校舍，許文萍和埔鹽國中家長會前會長何福翔等人募款、奔走，已完成價購和過戶11筆土地，促成縣政府合法興建活動中心和教室，兌現徵用校地興建長照衛福大樓的承諾。

許文萍盛讚王惠美最近50年來對埔鹽鄉最好的縣長，投資埔鹽十多億元，包括路平專案、改善區域排水系統，過去逢雨必淹，中颱巴威期間埔鹽完全沒積淹水，證實水利工程發揮顯著功效；這幢衛福大樓就是埔鹽的希望，埔鹽一定會越來越好。

彰化縣埔鹽鄉長照衛福大樓新建工程動土，溪湖區縣議員到齊。記者簡慧珍／攝影