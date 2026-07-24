日月潭電動公務船下水實測 綠能觀光開啟新里程

彰化縣台17線中彰大橋下堤防，近日被發現有一名70歲黃姓老翁長期棲身橋下，以一輛早已無法行駛的小貨車當作住處，過著沒有水、沒有電的生活。他平日靠撿拾大肚溪的福壽螺、蝸牛，以及他人不要的土豆、野菜果腹，生火煮食，自述已在外生活2年7個月，不想被安置，宛如「現代魯賓遜」。

2026-07-24 13:03