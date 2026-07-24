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日月潭電動公務船下水實測 綠能觀光開啟新里程

中央社／ 南投24日電

日月潭國家風景區管理處響應國家淨零排放政策目標，新建全電力驅動公務巡邏艇「日月璀璨」昨天完成水域下水儀式，開始進行為期1個月實船測試，為日月潭綠能觀光開啟新里程。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，電動船「日月璀璨」船長15.3公尺，容積噸19.3噸，總核客數為34人，兼具水域巡查、遊憩推展及應變功能，為玻璃纖維（FRP）船殼，具電動推進馬達2部。

日管處指出，以巡航速度6節狀態下，可純電連續航行6小時以上，並配置太陽能光電板及動力電池等，採全電力推進系統，且有安全防護鋰電池組與智慧化電力管理系統，具備零碳排放、零油污污染、極低噪音震動。船體設計融入日月潭自然山水及觀光美學，在運行中降低對湖泊生態及環境干擾。

日管處表示，希望「日月璀璨」發揮綠能轉型領頭羊作用，透過公部門率先導入優質電力推進科技，建立具體可行的標竿示範船，鼓勵遊艇營運業者加速將傳統燃油船隻汰換為低碳電動船，未來將持續搭配相關行政輔導與配套措施，公私協力提升日月潭整體觀光產業綠色永續競爭力。

「日月璀璨」預計8月下旬完成各項驗收程序後，正式辦理交船給日管處進行90日曆天試運轉工作。

日管處長王智益說，日月潭作為台灣具國際聲譽景點之一，推動綠色觀光轉型刻不容緩，未來將藉公私部門合作，以電動船為基礎，串聯湖區智慧交通管理系統與綠色旅遊路線，將日月潭打造成全球永續水域旅遊目的地。

交通部 日月潭 觀光

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