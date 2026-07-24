餐廳飯混陶瓷碎片 中市府稽查環境不符規範

台中有家長日前帶著3歲孩子到大戶屋用餐，在白飯中吃到陶瓷碎片。台中市政府獲報稽查，發現洗手台菜瓜布掉入醬料保冰區等環境不符衛生規範，令業者即刻改善。

家長今天在民進黨籍市議員張家銨陪同下召開記者會，她指出7月12日下午帶著孩子到北區百貨公司內的大戶屋用餐，點了雞肉定食，孩子吃飯時表示口中「白飯刺刺的」，本以為是芝麻或鍋巴，家長吃下剩餘白飯後，感覺舌頭遭尖銳物割傷，吐出後發現飯中混有尖銳陶瓷碎片。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿表示，接獲後已立即派員前往稽查，查獲作業環境及人員衛生有部分不符食品良好衛生規範準則事項，包含洗手台菜瓜布掉入醬料保冰區且醬料未覆蓋，有交叉污染之虞、以洗碗機清洗後之飯碗及湯碗殘留飯粒等。

食安處要求業者即刻改善，後續將前往複查，若複查未改善將依法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。同時，食安處也要求業者針對此次案件妥適處理消費爭議，並持續與消費者溝通說明，相關衛生稽查進度均有告知消費者並進行追蹤。