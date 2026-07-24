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老宿舍迎新生命 南投活化高中女宿變身「育兒3合1」據點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
原南投高中女子宿舍閒置，縣長許淑華和市長張嘉哲今天會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供更好的托育環境。圖／南投縣政府提供
原南投高中女子宿舍閒置，縣長許淑華和市長張嘉哲今天會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供更好的托育環境。圖／南投縣政府提供

南投市將再添大型公共育兒據點。南投縣府協助南投市公所推動「舊南投高中宿舍活化計畫」，規劃將原南投高中女子宿舍改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供0至6歲幼兒完整照顧服務。縣長許淑華表示，縣府將全力協助推動，預計118年年底前正式啟用。

許淑華今天在南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、林憶如、簡千翔、張婉慈、多位市民代表及里長陪同下，到民族路旁舊南投高中女子宿舍會勘，聽取縣府社會及勞動局簡報，並實地查看建物內部空間配置與現況。

許淑華表示，張嘉哲上任後積極配合縣府推動育兒政策，找到閒置宿舍進行活化，不僅回應年輕家庭需求，也能提升公共托育量能。建物主體已完成耐震補強，安全無虞，加上緊鄰公園，十分適合作為親子活動空間。未來無論經費、人力、籌備或營運等行政事項，縣府都將全力支持，希望打造更友善的育兒環境，減輕年輕家庭照顧負擔。

張嘉哲表示，未來將採分層規劃，一樓設置市立幼兒園，提供2至6歲幼兒學前教育；二樓設置托嬰中心，可收托36名0至2歲嬰幼兒，紓解地方托育需求；三樓則規劃親子館，提供育兒諮詢、親子共學及家庭支持等多元服務，建立完整育兒支持體系，希望整體工程能於118年前完成。

縣府表示，基地位於南投市文教核心區，面積約4000平方公尺，鄰近南投國小、文化局及公園，交通便利，且建物已完成耐震補強，具備活化再利用條件。預估內部整修經費約3710萬元，縣府將補助市公所400萬元辦理規劃設計及前置作業，預計116年完成規劃設計及法規檢討，118年年底前啟用。

未來據點啟用後，將整合托嬰、幼兒教育及親子服務功能，提供0至6歲幼兒一站式照顧資源，也成為南投市推動公共托育與友善育兒政策的重要據

原南投高中女子宿舍閒置，縣長許淑華和市長張嘉哲今天會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供更好的托育環境。圖／南投縣政府提供
原南投高中女子宿舍閒置，縣長許淑華和市長張嘉哲今天會勘，將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，提供更好的托育環境。圖／南投縣政府提供

原南投高中女子宿舍未來將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，預計118年年底前啟用。圖／南投縣政府提供
原南投高中女子宿舍未來將改建為托嬰中心、親子館及市立幼兒園，預計118年年底前啟用。圖／南投縣政府提供

宿舍 南投 許淑華

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