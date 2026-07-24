現代魯賓遜？彰化7旬翁住橋下2年多睡貨車、煮溪水「不想麻煩家人」

彰化縣台17線中彰大橋下堤防，近日被發現有一名70歲黃姓老翁長期棲身橋下，以一輛早已無法行駛的小貨車當作住處，過著沒有水、沒有電的生活。他平日靠撿拾大肚溪的福壽螺、蝸牛，以及他人不要的土豆、野菜果腹，生火煮食，自述已在外生活2年7個月，不想被安置，宛如「現代魯賓遜」。

彰化縣議員參選人曾煥燁表示，日前協尋一名失蹤人口時，搜救隊伍意外在中彰大橋下靠近溪水的堤防發現黃姓老翁。老翁白天四處撿拾食物，晚上睡在停放橋下的小貨車內，車上堆滿棉被、衣物等家當，但車輛早已沒有油，手機也沒電，長期過著居無定所的生活。

彰化縣政府社會處今天前往關懷時，老翁正利用沉澱過的大肚溪溪水煮拾來的土豆。他說，土豆很硬，得煮上兩天才會軟；平時也會撿福壽螺、蝸牛和野菜充飢。他透露，過去曾賣豆干維生，多年前線西住家遭拆除後便四處流浪，連自己的戶籍在哪都不清楚。

老翁表示，自己仍有家人，但想到家人生活也不容易，不願增加他們負擔，因此不想聯絡。他身上僅剩駕照，沒有身分證，先前年全民普發現金也無法領取；至於老人年金等福利，則交由家人代領使用。

社會處查證後指出，老翁戶籍目前仍在鹿港，駕照地址則登記在線西。事實上，社工多年來持續接觸，但老翁經常更換棲身地點，家人過去也曾替他租屋，卻被他拒絕，自行開車離去，老翁兒子甚至曾兩度報案協尋父親，但每次找到人後，他又會搬到新的地方，因此始終未能接受安置。

社會處表示，後續將安排家屬與老翁見面，協調是否願意接受安置或返家，同時持續提供必要協助，希望能在尊重本人意願下，兼顧其生活與安全。

彰化縣議員賴清美今天也帶著兩碗米粉圓仔湯及乾糧前往探視。她說，老翁看見熱食與乾糧相當開心，顯見平日飲食並不充足。橋下環境蚊蟲多，一旦遇到颱風、豪雨或寒流，安全風險相當高，盼老翁能接受家人及社會處的協助，早日離開橋下生活。

彰化70歲黃姓老翁長期棲身橋下，以一輛早已無法行駛的小貨車當作住處，過著沒有水、沒有電的生活2年多。記者林敬家／攝影

彰化70歲黃姓老翁長期棲身橋下，以一輛早已無法行駛的小貨車當作住處，過著沒有水、沒有電的生活2年多。記者林敬家／攝影