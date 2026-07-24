豐原楷模創生館活化併共融遊具 社區共識打造1.3公頃樂園區

台中市積極推動「台中美樂地（U-SMILE）」計畫，針對豐原區葫蘆墩公園展開第一期整體改善工程，工程聚焦於公園第4區「樂園區」，總規劃面積達1.3公頃（不含水域面積），期望大幅升級整體公園意象，並打造適合全齡共享的休憩空間，台中市議員邱愛珊上午召開地方說明會，表示將針對花博期間所興建的楷模創生館，展開後續的活化及合併共融遊具登場。

台中市議員邱愛珊表示，「楷模創生館」後續活化方向，向地方居民與清楚呈現規劃藍圖，上午並同步說明介紹共融式遊具、公園意象等整體性規劃，並希望廣納各界意見，促進社區參與，讓歷史建築與新興設施相輔相成。

根據建設局與新建工程處規劃，葫蘆墩公園改善工程共分為五大分區，由東至西依序為生態區、花園區、運動區、樂園區及水岸區，第一期工程優先執行的樂園區，銜接軟埤仔溪與周邊水岸步道，工程亮點包含豐富的遊戲與多元遊憩設施，將引進多項設施如水波紋遊戲場，以及多人旋轉攀爬架、共融跳躍橋設施、組合式鞦韆滿足不同年齡層兒童遊玩。

此外，也規劃河岸步道與綠地更打造優質散步路徑與活動大草皮有「親水河岸步道」、「活動綠地」、「迎賓花之道」與結合噴霸的「戲水池」，並針對園區廁所進行結構造型與環境整合優化，讓園區服務品質全面躍升；此外，迎賓花之道與戲水池將營造入口景觀並結合噴霸親水設施，同時將優化園區廁所進行結構造型與周邊環境整合，期許在活化既有館舍的同時，打造豐原最具代表性的全齡共融水岸公園。

針對豐原區葫蘆墩公園，台中市議員邱愛珊上午向地方居民說明「楷模創生館」後續活化方向，並配合市府清楚呈現規劃藍圖。記者黑中亮／攝影