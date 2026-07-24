餐廳飯混陶瓷碎片 親子口腔割傷孩子見白飯心生恐懼

台中有家長日前帶著3歲孩子到大戶屋用餐，卻在白飯中吃到陶瓷碎片，2人口腔受傷，家長不滿事發12天沒回應，至今孩子看到白飯心生恐懼。大戶屋表示，加強出餐檢視工作。

民進黨台中市議員張家銨今天在台中市議會黨團召開記者會，陪同家長出面控訴。家長指出，7月12日下午帶著孩子到北區百貨公司內的大戶屋用餐，點了雞肉定食，孩子吃飯時表示口中「刺刺的」，本以為是芝麻或鍋巴，家長吃下剩餘白飯後，感覺舌頭遭尖銳物割傷，以為是蛋殼，吐出後發現飯中混有尖銳陶瓷碎片。

家長表示，第一時間向店家反映，店員表示異物應是「碗破裂造成的陶瓷碎片」，並表示會將此事反映給高層，不舒服可致電，後續自行追蹤。家長隔天帶孩子就醫，2人口腔都有傷口。

家長不滿，事發12天沒有調查結果、改善過程，僅收到保險公司表示收到委任的電話，店家後續沒有關心，家長也自責讓孩子吃下異物，孩子至今看到白飯心生恐懼。

張家銨提到，家長兩度撥打1999專線未獲回應，事後了解市府受理後有初步調查結果，卻未主動告知民眾，顯見市府在食安事件的受理、追蹤、通知上明顯不足，要求建立多元通報管道。

對此，大戶屋透過文字稿回覆，當下關懷顧客與孩子身體健康並退還餐費，店長與區督導在7月13至15日也多次致電關心就醫狀況，表示會負責醫療費用，當天全面檢查店內餐具並加強出餐前餐點檢視工作；經調查發現為餐碗陶瓷碎片，預計本週會有完整調查結果。