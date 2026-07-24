等不了一丁點！護理師延遲關照 台中患者抓狂衝護理站大吵摔東西

台中市光田綜合醫院向上院區昨晚傳出病患失控鬧場事件，一名患者因連續按下病房呼叫鈴，不滿護理人員未能在第一時間趕抵處理，竟當場失控暴怒，直接衝到護理站大聲叫囂、飆罵，甚至當場摔擲物品，嚇壞現場其他病患與家屬，院方表示，上午已整理相關資料，將陪護理師進行後續報警程序。

光田醫院指出，這起事件發生在昨晚，當時該名患者在8樓病房內連續按了約2至3次呼叫鈴；然而，由於當時值班護理師正在為其他重症病患執行緊迫的護理作業，無法抽身在第一時間趕到該名患者病床前處理。

不料，該名患者因等候數分鐘後情緒極度激動，隨即自行走出病房、一路衝向護理站，對著護理人員大聲叫囂、言語威脅，並失控揮甩、摔擲護理站周邊物品。現場護理人員與衛安人員見狀連忙避讓並進行警戒，隨後啟動緊急應變機制，出動保全人員先安撫情緒，當場制止該名患者的失控行為。

光田醫院對此嚴正譴責任何形式的醫療暴力，強調醫院是救護生命的重要場所，護理人員在醫療第一線皆戮力以赴照顧每位患者。若因處置順序造成等候，請民眾多予包容與理解，絕不容許任何形式的醫療暴力或脅迫行為，院方除全面關懷受驚嚇的醫護同仁，也將全力配合警方調查，堅決捍衛醫護人員的安全與尊嚴，將依相關程序蒐證、通報，並依法究辦，全力維護醫事人員執業安全與安心的醫療環境。