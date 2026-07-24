中市首創 AI辨識救護車 路口開綠燈

台中市政府創全國之先，在卅三處路口導入ＡＩ聲音辨識技術，讓路口紅綠燈能聽出救護車警鳴聲、判斷來車方向，搭配智慧動態號誌與緊急車輛優先號誌，救護車通過前路口即轉為綠燈，昨日啟用，預估救護車通過路口綠燈率將提高到九成以上。

交通局長葉昭甫指出，台中市二○一七年起推動智慧路網，透過中彰投聯合交通協控平台整合區域資訊、串聯智慧廊道，今年六月底已完成一百一十九處智慧路口；今年市府獲交通部補助，由交通局、消防局合作導入ＡＩ科技，打造即時救護先行機制。

葉昭甫表示，過去救護車優先號誌主要靠ＧＰＳ定位，有誤差或受環境影響，此次導入「ＡＩ音頻辨識技術」為全國首創，在路口架設感測設備，分析救護車警鳴聲音調、頻率與音量變化，以辨識行駛方向，除改變路口號誌，也同步傳至ＣＭＳ電子看板，告知用路人救護車接近。

交通局說明，系統第一階段範圍涵蓋五權路崇德路到五權西路段、中清路五權路到英才路段，以及中國醫藥大學附設醫院周邊，有卅三個路口；緊急車輛優先號誌啟動時，部分路口會短暫號誌不同步，用路人仍需留意救護車方向。

二○二一至二○二四年間曾在水湳經貿園區及向上路五段試辦，有效縮短救護車的出勤時間，系統上線之後，預估可讓救護車綠燈通過率提升至九成以上，未來將逐步擴展至全市重要幹道及急救責任醫院周邊。