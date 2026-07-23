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81歲高孟娟回饋故鄉彰化縣永靖 今捐愛心愛心交通車和30萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市民高孟娟回到家鄉彰化縣永靖鄉，在鄉公所說自己一生辛苦。記者簡慧珍／攝影
台中市民高孟娟回到家鄉彰化縣永靖鄉，在鄉公所說自己一生辛苦。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉81歲鄉民高孟娟省吃儉用，捐贈1輛愛心交通車和急難救助金30萬元，鄉公所今下午在廣場舉行捐車和捐款的儀式，車輛將作為接送社區服務和長者的交通工具。

捐贈典禮中鄉長魏碩衛說，高孟娟去年捐贈急難救助金10萬元，今年加碼到30萬元又捐價值百萬元的八人座小巴，展現飲水思源、回饋故里的精神，鄉公所將妥善運用善款與愛心資源，發揮最大效益，讓每一分愛心都能照顧真正有需要的鄉民，打造溫暖、幸福的永靖鄉。

高孟娟相當低調，戴口罩不願多說，經鄉公所團隊、永靖鄉調解委員會委員及多名地方人士鼓勵「公開善行義舉就是拋磚引玉」，她在典禮後才表示，這輩子吃很多苦，早年在工廠工作獨力撫養4名子女，經人介紹輾轉到學校當工友，孩子長大各有工作，她省吃儉用，從不向子女伸手但不拒絕孩子孝順。

說到艱難處，高孟娟幾度哽咽甚至落淚，強調無論遇到什麼挫折她都堅強面對。魏碩衛問她現居台中市，為何捐款、捐車給永靖鄉。高孟娟回答說，永靖是她的故鄉，魏碩衛是她欣賞的鄉長，覺得自己有能力回饋社會時第一個想到家鄉永靖。

鄉公所表示，永靖鄉65歲以上人口占比21%，高孟娟年逾八旬，注意到永靖鄉高齡人口逐年增加，許多長者外出就醫、參與社區活動需要公共交通工具，因此捐贈愛心交通車，鄉公所2024年成功爭取幸福巴士，今獲捐1輛愛心交通車，永靖鄉長者的交通便利性與照顧品質再獲提升。

彰化縣永靖鄉長魏碩衛感謝高孟娟一連兩年捐款、今天捐車給鄉公所。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉長魏碩衛感謝高孟娟一連兩年捐款、今天捐車給鄉公所。記者簡慧珍／攝影

捐款

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