長者抱怨彰化客運購票系統數位化「不好用」 今協調獲兩共識

彰化縣長青卡可以搭公車去溪頭休閒，近期彰化客運溪頭路線訂票系統改版，很多銀髮族抱怨手機和網路訂票的操作困難，縣議員曹嘉豪今舉辦協調會，彰化客運派員出席，承諾以更清楚、簡單、易懂的方式引導長者完成訂票流程，並研議更完善的空位重新釋出機制，減少長者的等待時間。

彰客調整往返溪頭的購票實名制、操作流程及預售，長者特別感到不方便，約50名長者陸續向曹嘉豪服務處陳情，指出新版訂票系統操作比以前的複雜，不僅資訊無法讓人直接辨識，系統速度也有待提升，預售期還提前15天，讓乘客行程安排缺乏彈性。

曹嘉豪表示，員林往返溪頭路線的乘客多為65歲以上長者，彰客調整購票和預購辦法後，許多長者不熟悉操作智慧型手機及網路訂票，導致購票困難，長者希望他協助向彰化客運反映問題，因此邀請彰客針對訂票流程、高齡友善設計、系統操作及便民措施等議題，跟長者面對面討論，希望在兼顧管理需求的同時也能兼顧長者使用習慣。

協調會今下午在曹嘉豪服務處舉行，達成初步共識，包括彰客同意檢討訂票系統的資訊呈現方式，以更清楚、簡單、易懂的方式引導民眾完成訂票流程，減少高齡長者因資訊不明而反覆操作及等待的情形；彰客將研議建立更完善的空位重新釋出機制，讓退票後的座位更有效率地重新上架供民眾訂購，避免因資訊不透明而必須長時間等候和反覆查詢。

「我們不是反對數位化，而是希望數位化不要讓長輩被排除在外。」會後曹嘉豪說，數位化是公共運輸發展的趨勢，但科技的目的應該是提升服務，而不是提高使用門檻，他和服務團隊會繼續追蹤這件事。