亞洲首座國際標準無人機考訓場設南投 115年底完工

內政部消防署訓練中心主任謝志強今天表示，設在南投的亞洲首座國際標準無人機專用考訓場將在今年底完工，今年預計交付20架無人機及布建多元訓練場等工作；內政部長劉世芳指示，透過跨部會資源共享最大化訓練效益。

內政部部務會報今天移師位於南投的消防署訓練中心舉行，由內政部消防署訓練中心主任謝志強進行「建構印太地區災防訓練中心願景」專案報告。

謝志強指出，針對不同災害情境，訓練中心除導入擴增實境（AR）科技還原火災現場進行訓練外，也建置仿傾斜建築物訓練場，模擬搜救人員如何在倒塌房屋完成搜救。

謝志強說，面對極端氣候加劇以及複合式災害，除逐年增補消防員人力，訓練中心硬體設施升級也刻不容緩，消防署已規劃新一期訓場建置計畫，全面提升現有硬體設施，更預計新建水域及急流全災害模擬訓練場、全尺寸火災模擬燃燒認證實驗室，以及亞洲首座國際標準無人機專用考訓場等，藉以提升台灣防救災實力。

謝志強表示，國際標準無人機專用考訓場將於今年底完工，今年預計交付完成20架無人機（16架國產機、4架美規機），多元訓練場布建與美國國家標準與技術研究院（NIST）能力分級導入，規劃於116年完成模擬系統開發並取得NFPA 2400無人機救援認證。

內政部長劉世芳指示，為強化全社會防衛韌性與防救災實力，消防署應對標美國消防協會（NFPA）等國際標準升級訓場並精進考訓機制，確保第一線救災戰力與人員安全；也期許訓練中心能作為訓練平台，透過跨部會資源共享最大化訓練效益，並持續深化與印太國家合作，成為區域災防訓練樞紐。

劉世芳強調，現在正在建置的無人機專用訓練場，未來除供應消防人員所需，另像警政署、警大、國家公園署或地政司若有需要也可以到此訓練，但要妥善規劃。

針對役政司已規劃替代役男接受8小時無人機訓練，劉世芳表示，未來在新修正的災害防救法中，可能會要求鄉鎮市區公所建構防災協助中心，也會分發替代役以協助疏散撤離、收容安置；如果役男在協助時能有更好的專業能力，例如有拿到無人機相關證照，相信在協助收容安置、或在孤島地區運送重要藥品與物資上，將可發揮相當大的功效。

內政部指出，「IDEA 2026：國際災害防救教育與行動論壇」預計於9月下旬登場，將透過實際展示與國際研討，持續輸出台灣災防經驗，奠定台灣作為印太災防訓練樞紐的地位。