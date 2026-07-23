彰化美港公路高架化估2034年完工！二階環評年底啟動 經費暴增至214億

彰化縣美港公路高架化計畫2024年獲行政院核定推動，不過地方居民近日反映，計畫通過後似乎未見明顯進展。交通部公路局今天說明，目前第一階段環境影響評估已完成，預計今年底啟動第二階段環評程序，整體工程經費也因物價調整，由原核定計畫經費167.84億元提高至214億元，若程序順利，推估約2034年完工。

立委陳秀寳今天邀集立法院交通委員會及交通部相關單位到地方說明工程進度。她表示，美港公路串聯和美、伸港、線西等沿海地區，近年隨著產業發展、台商回流，交通量持續增加，現有道路尖峰時段壅塞情形日益嚴重，高架化工程對地方交通改善相當重要。

陳秀寳指出，自2020年起便開始爭取啟動美港公路高架化可行性研究，後續透過超過10次質詢追蹤進度，終於在2024年獲行政院核定可行性評估報告，當時預估工程經費為167.84億元，但受到近年物價調整影響，目前提高至214億元。

公路局表示，美港公路高架化綜合規劃期末報告已於今年7月中原則通過，預計今年底啟動二階環評，9月2日也將辦理地方說明會。環評通過後，將進一步提送建設計畫送行政院審查，計畫核定後工程期約需7.5年，若加上環評及相關土地程序，整體完工時間預估落在2034年前後。

縣議員賴清美表示，美港公路沿線事故頻傳，2024年2月伸港建國路與美港公路口曾發生陳姓三姊弟遭無照駕駛撞擊事故，其中兩名姊妹送醫搶救後仍不幸死亡，當時事件引發全國關注。她指出，昨天同一路口又發生交通事故，顯示道路安全改善刻不容緩，希望中央能加快工程推動。

美港公路高架化全長約6.4公里，西起台61線彰濱工業區，東接國道3號和美交流道，規劃雙向四車道、設計時速100公里，並有伸港、線西及和美系統交流道。完工後預估可將目前約20分鐘車程縮短至5分鐘，也能降低平面道路人車交織造成的事故風險。

交通部政務次長陳彥伯表示，了解地方對此建設的期待，二階環評雖需進行一年以上調查，但期間可同步推動部分細部設計作業，未來也希望透過分段施工，加速工程進度。立委謝衣鳯則表示，後續應由交通、環境等跨部會共同協調，避免影響整體推動時程。

立委陳秀寳推動彰化縣美港公路高架化計畫，受到近年物價調整影響，目前計畫經費提高至214億元。記者林敬家／攝影