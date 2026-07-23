台中首創AI辨識救護車警鳴 首波33處路口綠燈率提升至九成

台中市政府創全國之先，在33處路口導入AI聲音辨識技術，讓路口紅綠燈聽出救護車的警鳴聲，判斷來車方向，搭配智慧動態號誌與緊急車輛優先號誌，救護車通過前路口號誌就轉為綠燈，今天啟用，預估救護車通過時，路口綠燈率將提高到90%以上。

交通局長葉昭甫指出，台中市2017年開始推動智慧路網，透過中彰投聯合交通協控平台，整合區域資訊、建構聯外智慧廊道，串聯成完整的智慧路網，截至今年6月底，已經完成119處智慧路口；市府今年成功爭取交通部補助，由交通局、消防局合作導入AI科技，打造更即時智慧的救護先行機制。

葉昭甫表示，過去救護車優先號誌主要靠GPS定位，可能有定位誤差或被環境影響，這次導入「AI音頻辨識技術」是全國首創，在路口架設感測設備，分析救護車警鳴聲的音調、頻率與音量變化，辨識出車輛行駛方向，既改變路口紅綠燈，也將資訊傳到CMS電子看板，提前告知用路人救護車接近。

交通局說明，7月23日啟用系統，第一階段範圍包含五權路崇德路到五權西路段、中清路五權路到英才路段，以及中國醫藥大學附設醫院周邊，總共33個路口；緊急車輛優先號誌啟動時，部分路口可能短暫出現號誌不同步，請用路人還是要留意救護車方向。

葉昭甫說，系統上線後，預估可以讓救護車經過路口的綠燈通過率，提升到90%以上，未來交通局會持續和消防局合作，將這套系統逐步擴展到全市重要幹道和急救責任醫院周邊。交通局補充，2021年到2024年間曾在水湳經貿園區和向上路五段試辦過緊急車輛優先通行號誌，確實可以有效縮短救護車出勤時間。