快訊

國民黨勝訴！中興山莊土地遭黨產會追徵32億 最高行撤銷處分確定

不只賣文創！故宮連電動機車也賣 網見龍藏經版「如帝王般馳騁街頭」

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

聽新聞
0:00 / 0:00

遭批營建土方進港未重開棲地審查 中市函請中央妥處

中央社／ 台中23日電

中台灣營建廢土將進台中港收容，環團認為將在白海豚重要棲息環境填海造陸，今天要求中市府重開重要棲息環境審查會議。中市府表示，相關計畫及審查屬中央權責，將函請中央妥善處理。

多個環保團體今天針對「台中港新建海堤工程」（南填方區）變更填海物質及數量案，聚集在台中市政府前指控市府瀆職，認為中台灣的營建廢土將於25日進台中港收容，9月起將在白海豚重要棲息環境填海造陸，中市農業局縱容營建廢土填海破壞海洋環境與白海豚棲地，訴求廢土暫緩進港。

監督施政聯盟執行長許心欣會中表示，台中港務分公司以「工程核定於白海豚重要棲息環境範圍公告之前」豁免審查，但當初填海物質是「港區疏浚土方」，如今變更為營建廢土和再生粒料，顯示填海物質與污染風險已產生重大改變，要求中市府應依「野生動物保育法」召開海洋野生動物重要棲息環境的審查會議。

荒野保護協會副理事長廖梅雅指出，白海豚是台灣最重要的海洋哺乳類特有種，也是全球極度瀕危的族群，其棲息範圍集中於台灣西部沿海，台中港外圍已在多次的觀測中目擊，證實是白海豚重要棲息地，任意而未經過環評和重棲審查，就將土方填海的真正代價，就是消失的海洋生態系，廢土填海造陸會直接衝擊白海豚可利用的棲地範圍。

台灣生態學會秘書長梁羽楓則說，白海豚是中部海域最具代表性的保育類野生動物，如果台中市府連自己周邊的海洋生態都守護不了，又如何向市民交代，控訴政府知法玩法，縱容違法開發。

台中市府今天透過文字稿表示，此案於民國108年經行政院核定、交通部許可開發，並經海洋委員會認定屬既有開發利用行為，環境部於111年認定依規免實施環評。相關計畫及審查屬中央權責，針對環團所提意見中市府將函請中央主管機關妥善處理。

台中 白海豚

延伸閱讀

海草床如何成為長期減碳綠洲關鍵 海大研究成果登國際期刊

陸農業部：在「台灣以東管轄海域」剛完成7天漁業資源調查

大巨蛋土地取得成關鍵 城鄉局：機五市府主導、最快明年公展

借鏡日本經驗大鵬灣打造藍碳示範場域 台日帛MOU今簽署

相關新聞

台中首創AI辨識救護車警鳴 首波33處路口綠燈率提升至九成

台中市政府創全國之先，在33處路口導入AI聲音辨識技術，讓路口紅綠燈聽出救護車的警鳴聲，判斷來車方向，搭配智慧動態號誌與緊急車輛優先號誌，救護車通過前路口號誌就轉為綠燈，今天啟用，預估救護車通過時，路口綠燈率將提高到90%以上。

彰化生質能中心處理豬糞尿廢水招標 居民批「換湯不換藥」要求撤標

彰化縣政府推動溪湖鎮西勢里「生質能資源中心」計畫，原先名稱為「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，後改採縣府自籌經費興建，並更名推動。不過地方認為計畫核心並未改變，今天溪湖鎮西勢里長蔡福助帶領10多名居民赴縣府陳情，要求立即撤回招標案，並暫停後續開發程序。

彰化美港公路高架化估2034年完工！二階環評年底啟動 經費暴增至214億

彰化縣美港公路高架化計畫2024年獲行政院核定推動，不過地方居民近日反映，計畫通過後似乎未見明顯進展。交通部公路局今天說明，目前第一階段環境影響評估已完成，預計今年底啟動第二階段環評程序，整體工程經費也因物價調整，由原核定計畫經費167.84億元提高至214億元，若程序順利，推估約2034年完工。

福興鄉長綠營徵召黃椿𩃀對決藍營黃俊源 三腳督態勢成形

民進黨福興鄉長選戰人選在原提名的鄉代表黃厚綿因病退選後，綠營歷經數月尋覓接棒人選，彰化縣黨部今天宣布徵召行政院顧問黃椿𩃀投入福興鄉長選舉，將迎戰國民黨提名的彰化縣議員黃俊源，而前鄉長陳文福也表態將以無黨籍參選，福興鄉長選情逐漸明朗。

台中光田醫院突停電　台電協助搶修復電

台中市光田綜合醫院沙鹿院區今天接近中午12時，院內突然停電，院方緊急啟動復電應變機制，約40分鐘後恢復電力。院方指出，醫...

桃界愛馬仕正當季！中市府串聯農產電商平台直送梨山水蜜桃到家

被譽為「桃界愛馬仕」的梨山水蜜桃，正式進入最佳賞味期，市府串聯和平區、太平區、大里區及霧峰區等農會與在地產銷班，推出產地直送的精品水蜜桃禮盒，由「台中領鮮」農產電商平台展開限時檔期，即日起至8月20日祭出「一盒就免運」優惠，單筆消費滿1300元還能再折300元，讓全台消費者免去舟車勞頓，在家就能品嘗高山鮮甜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。