遭批營建土方進港未重開棲地審查 中市函請中央妥處

中台灣營建廢土將進台中港收容，環團認為將在白海豚重要棲息環境填海造陸，今天要求中市府重開重要棲息環境審查會議。中市府表示，相關計畫及審查屬中央權責，將函請中央妥善處理。

多個環保團體今天針對「台中港新建海堤工程」（南填方區）變更填海物質及數量案，聚集在台中市政府前指控市府瀆職，認為中台灣的營建廢土將於25日進台中港收容，9月起將在白海豚重要棲息環境填海造陸，中市農業局縱容營建廢土填海破壞海洋環境與白海豚棲地，訴求廢土暫緩進港。

監督施政聯盟執行長許心欣會中表示，台中港務分公司以「工程核定於白海豚重要棲息環境範圍公告之前」豁免審查，但當初填海物質是「港區疏浚土方」，如今變更為營建廢土和再生粒料，顯示填海物質與污染風險已產生重大改變，要求中市府應依「野生動物保育法」召開海洋野生動物重要棲息環境的審查會議。

荒野保護協會副理事長廖梅雅指出，白海豚是台灣最重要的海洋哺乳類特有種，也是全球極度瀕危的族群，其棲息範圍集中於台灣西部沿海，台中港外圍已在多次的觀測中目擊，證實是白海豚重要棲息地，任意而未經過環評和重棲審查，就將土方填海的真正代價，就是消失的海洋生態系，廢土填海造陸會直接衝擊白海豚可利用的棲地範圍。

台灣生態學會秘書長梁羽楓則說，白海豚是中部海域最具代表性的保育類野生動物，如果台中市府連自己周邊的海洋生態都守護不了，又如何向市民交代，控訴政府知法玩法，縱容違法開發。

台中市府今天透過文字稿表示，此案於民國108年經行政院核定、交通部許可開發，並經海洋委員會認定屬既有開發利用行為，環境部於111年認定依規免實施環評。相關計畫及審查屬中央權責，針對環團所提意見中市府將函請中央主管機關妥善處理。