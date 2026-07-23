彰化生質能中心處理豬糞尿廢水招標 居民批「換湯不換藥」要求撤標

彰化縣政府推動溪湖鎮西勢里「生質能資源中心」計畫，原先名稱為「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，後改採縣府自籌經費興建，並更名推動。不過地方認為計畫核心並未改變，今天溪湖鎮西勢里長蔡福助帶領10多名居民赴縣府陳情，要求立即撤回招標案，並暫停後續開發程序。

抗議民眾拉起布條，高喊「行政訴訟到底」，表達反對立場。蔡福助指出，地方自救會去年已針對該案是否須辦理環境影響評估提出行政訴訟，目前案件仍在高等行政法院審理中，後續也因發現新事證，另提出其他行政訴訟，相關爭議尚未釐清。

蔡福助質疑，縣府在法院尚未作出判決前便持續推動工程招標，他也呼籲廠商投標前應審慎評估，不要忽視可能存在的風險。

縣議員陳重嘉表示，地方對於該案產生的環境影響、交通運輸及周邊農業環境的疑慮尚未解決，加上司法程序仍進行中，縣府此時推動發包恐過於急迫，應先與居民溝通，尋求共識。

彰化縣長參選人邱建富也說，基地位於特定農業區農牧用地，面積超過1公頃，是否涉及環評仍有爭議。地方目前已透過司法途徑尋求釐清，縣府應避免在爭議未解前貿然推進，以免增加後續行政與工程風險。

對此，縣府農業處說明，中央農業部與環境部已分別函覆表示，該中心若依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第46條規定採取資源化措施，可免依廢棄物清理法相關事業廢棄物再利用規定辦理。

農業處指出，該中心規畫處理的料源並非「農業事業廢棄物再利用管理辦法」所列項目，也不屬一般廢棄物或一般事業廢棄物再利用機構，依現行法規不適用相關環評認定條件，因此依法辦理採購作業，預算也依程序推動。

根據縣府規畫，生質能資源中心將設置於溪湖鎮西勢里顯光段3筆國有土地，占地約1.29公頃，預計每日處理600公噸畜牧糞尿廢水、50公噸農業產物及20公噸畜牧糞尿固形物，處理規模約相當於6萬頭豬隻排放量。未來將以3公里內畜牧場為主要收集範圍，優先採管線輸送，不足部分再以槽車運輸。