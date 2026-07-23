福興鄉長綠營徵召黃椿𩃀對決藍營黃俊源 三腳督態勢成形

民進黨福興鄉長選戰人選在原提名的鄉代表黃厚綿因病退選後，綠營歷經數月尋覓接棒人選，彰化縣黨部今天宣布徵召行政院顧問黃椿𩃀投入福興鄉長選舉，將迎戰國民黨提名的彰化縣議員黃俊源，而前鄉長陳文福也表態將以無黨籍參選，福興鄉長選情逐漸明朗。

民進黨原先由鄉代表黃厚綿與福興鄉公所祕書陳巧芬完成黨內登記，經民調後由黃厚綿出線。不過，黃厚綿今年4月因腦部出血，在臉書宣布需接受治療與休養，因此退出選戰；陳巧芬也未接下徵召，讓民進黨福興鄉長布局一度陷入空窗，縣黨部隨後持續徵詢地方意見，尋找適合人選。

彰化縣黨部表示，22日召開臨時執委會通過徵召黃椿𩃀參選，23日完成相關程序。黨部指出，黃椿𩃀是在地方人士及各界勸進下接受徵召，兼具行政歷練、地方服務經驗與清廉形象，期待能整合地方力量，提出符合福興鄉需求的施政願景。

黃椿𩃀過去長期擔任民進黨幕僚，目前從事養鰻產業。他表示，接受徵召是一份責任，未來將以謙卑、務實的態度投入選戰，傾聽鄉親心聲，提出可落實的政策，希望為福興鄉打造更好的發展方向。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏表示，黨部將全力輔選黃椿𩃀，福興鄉長選舉攸關地方未來發展，期盼鄉親支持民進黨提名人，共同推動福興持續進步。

國民黨方面，黨內原有前鄉長陳文福及縣議員黃俊源表態角逐提名，最後由黃俊源獲得提名。陳文福則表示，將以無黨籍身分參選到底，但不會主動退出國民黨，使福興鄉長選舉形成藍、綠與無黨籍三方競逐局面。