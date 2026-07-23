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桃界愛馬仕正當季！中市府串聯農產電商平台直送梨山水蜜桃到家
被譽為「桃界愛馬仕」的梨山水蜜桃，正式進入最佳賞味期，市府串聯和平區、太平區、大里區及霧峰區等農會與在地產銷班，推出產地直送的精品水蜜桃禮盒，由「台中領鮮」農產電商平台展開限時檔期，即日起至8月20日祭出「一盒就免運」優惠，單筆消費滿1300元還能再折300元，讓全台消費者免去舟車勞頓，在家就能品嘗高山鮮甜。
台中市是全國重要的高山水蜜桃產地，其中和平區更是全台規模最大的水蜜桃產區；梨山果園位於海拔約1800至2000公尺的高山環境，憑藉著冷涼的氣候、充足的日照以及高達10度以上的日夜溫差，使得水蜜桃甜度突破17度、果肉細緻多汁，能充分累積糖分與香氣。
台中領鮮平台表示，梨山當地孕育出的水蜜桃果粒飽滿、果肉細緻且香甜多汁，在饕客圈中享有「桃界愛馬仕」美譽，每年產季一到更是引發搶購熱潮。為讓各地民眾能更便利購買，市府特別整合和平、太平、大里及霧峰等區農會與在地產銷班，打造「台中水蜜桃」共同品牌。
成立數位平台的初衷，就是希望讓消費者能直接向產銷班選購，建立消費者與產地之間的直接信任，也幫辛勞的農民打造更優質的銷售通路；即日起至8月20日的檔期，透過整合不同產區的優質果品與穩定產量，讓每一盒水蜜桃都能從果園直發，大幅縮短從產地到餐桌的距離與時間。
未來農產電商平台將持續推出四季農特產品的主題檔期，透過會員經營與數位行銷，讓大眾一年四季都能品嘗到台中的在地優質農產，透過「台中領鮮」電商平台（購買鏈結）線上下單，打出口號「一年只等這一季，錯過就要再等一年！」電商與實體門市同步熱銷，把當季最新鮮的高山水蜜桃帶回家。
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