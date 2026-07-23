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彰化低碳永續家園行動首度走出教室 學員勤作筆記帶回實行

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣環保局在東螺溪生態教育園區，舉辦因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局在東螺溪生態教育園區，舉辦因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動。記者簡慧珍／攝影

今天是24節氣的大暑，天氣炎熱，彰化縣因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動首度走出教室，到溪湖鎮東螺溪生態教育園區，透過問答競賽增進低碳永續知識。很多學員認真作筆記，要帶回所學應用在自己的社區。

因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動一年兩場次，今天是今年第一場次，縣內10鄉鎮市、50多名社區幹部和志工參加，參觀培力上課會場東螺溪生態教育園區的透水鋪面、綠美化、節能燈具、沼渣澆灌種植的農產品，午餐食材大部分來自地產地銷的溪湖鎮花椰菜乾、洋蔥、小黃瓜、青椒和豬肉等，學員自備餐具落實低碳永續的課程目標。

很多社區幹部和志工作筆記，田中鎮中路社區總幹事謝宏隆的筆記有三點結論，包括有些事的重要不在於你在哪裡，而是你想往哪裡去、如果你知道要去哪裡，就能忍受現在的生活、參加社團的好處是如果我們遇到如登天一般的困難，別人來一個電話就解決了。溪湖鎮湖東里長陳芬妮說，多次參加社區培力，這次參觀和上課後，將帶回成功經驗應用在湖東社區。

環保局氣候變遷因應科長王素梅表示，湖埔社區大學帶領環保志工連續13年投入復育東螺溪，今年社大執行長林淑玲獲環教獎個人獎優等，彰化縣因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動首度移師室外，選擇到湖埔社大經營的東螺溪生態教育園區，學員沈浸式學習低碳永續生活方式，效果事半功倍。

彰化縣環保局因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動，趣味問答競賽場面熱烈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局因應氣候變遷暨低碳永續家園行動項目教育培力活動，趣味問答競賽場面熱烈。記者簡慧珍／攝影

永續 彰化縣 溪湖鎮 低碳

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