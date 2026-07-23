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彰化長青幸福卡升級！運動中心最高補助50點 農漁會月折200點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天宣布長青幸福卡功能再提升，今年8月1日起新增國民運動中心單次最高補助50點；10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高折抵200點。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天宣布長青幸福卡功能再提升，今年8月1日起新增國民運動中心單次最高補助50點；10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高折抵200點。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今天宣布長青幸福卡功能再提升，今年8月1日起新增國民運動中心單次最高補助50點；10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高折抵200點，為長者與身心障礙朋友提供更完善及貼近生活的福利服務。

彰化縣長王惠美表示，縣府積極規劃運動中心，目前彰北、員林、和美已啟用，鹿港預計年底完工；二林、北斗、田中與溪湖也逐步動工，全縣8大運動生活圈將於2年內陸續建置完成，運動中心原已規劃公益時段，包括早上8時到10時以及下午2時到4時，以後只要持長青卡，就不必再受限時間，一般時段使用每次游泳可抵50點，體適能或健身房則抵30點。

王惠美也指出，彰化有許多優質農特產品，這次新增全縣鄉鎮市農會及區漁會的消費折抵，每人每月最高折抵200點。也期盼農漁會可重新規劃產品包裝及配置，讓長輩感到物超所值，促成雙贏局面。

議長謝典霖表示，為鼓勵長輩出門走動，這次長青幸福卡特別新增補助，希望長輩善加使用，讓福利真正落實。

縣府社會處表示，彰化縣長青幸福卡已提供交通、就醫、觀光旅遊、運動及消費等8大服務項目彰化縣邁入超高齡社會，鼓勵長者維持健康、增加社會參與，此次新增運動及消費補助，希望鼓勵長者與身心障礙朋友走到戶外、規律運動，也能就近採買優質農漁產品、參與社區活動，提升生活品質與幸福感。

彰化縣政府今天宣布長青幸福卡功能再提升，今年8月1日起新增國民運動中心單次最高補助50點；10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高折抵200點。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天宣布長青幸福卡功能再提升，今年8月1日起新增國民運動中心單次最高補助50點；10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高折抵200點。記者林敬家／攝影

彰化 運動 王惠美

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