終於等到了！彰化首座休息站落腳鹿港8月開工 統一集團進駐

台61線西濱快速公路彰化路段長期沒有休息站，駕駛人往來中彰雲嘉南只能跨縣市休息。交通部公路局規畫於台61線鹿港179K橋下設置彰化第一座休息站，工程經費約6921萬元，預計今年8月中旬開工、2027年4月底完工，同年7月底營運，經營權已由統一集團取得。

立院交通委員會和立委陳秀寳今天赴鹿港視察工程辦理情形，陳秀寳表示，彰化位居中部交通要衝，高速公路與快速道路車流量大，卻一直沒有休息站，不僅影響駕駛行車安全，也錯失推廣地方觀光與產業的機會。

她表示，她自2021年起多次在立院要求公路局評估於彰化設置休息站，原規畫在線西設置休息站，但因招商未果，經公路局與廠商評估後，最終改至鹿港段橋下設置。

公路局中區養護工程分局指出，休息站位於鹿西路與鹿港大排之間，全長約430公尺，規畫小客車停車位59格、大客車4格、一般機車25格。考量彰化沿海風勢強勁，休息站首次採用室內整合賣場及用餐區設計，設置約90坪室內空間，包含有7-ELEVEN及熟食區，戶外則規劃市集，引進鹿港在地特產及農產品，建築外觀融入鹿港紅磚文化意象與拱門設計。

台61線西濱快速公路全長301公里，目前新豐、大安及口湖設有休息站，鹿港休息站將成為全線第4座，不過，鹿港鎮長許志宏表示，休息站可望成為遊客進入鹿港及彰濱工業區的重要服務據點，但目前僅規劃4席大客車停車位，以鹿港每年約2000萬人次觀光客來看，恐不足以因應遊覽車需求，建議再檢討增加停車空間。

彰化縣議員藍駿宇則指出，曾到其他縣市橋下休息站，發現不少駕駛下橋後因動線不熟，容易遇到車流壅塞，希望未來加強道路指引及導引標示，避免旅客迷航。

交通部政務次長陳彥伯表示，公路局近年累積休息站規畫經驗，未來將視實際使用情形滾動檢討停車配置，希望結合地方文化及觀光特色，讓鹿港休息站不只是提供如廁、休息功能，更成為旅客願意專程停留的新景點，並朝如期、甚至提前完工啟用的目標推進。

交通部公路局規畫於台61線鹿港179K橋下設置彰化第一座休息站，立院交通委員會和立委陳秀寳今天赴鹿港視察工程辦理情形。記者林敬家／攝影