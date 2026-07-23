台中屯區送水管工程動工 翻轉屯區管末缺水困境

台中市大里、霧峰、太平一帶位處自來水管線末端，乾旱期間住戶們飽受缺水之苦，2021年甚至出現「供5停2」的困境。不過，經地方反映爭取，水利署「珍珠串計畫」中的台中雲林水源調度方案中，特地規畫埋設送水管至大里，解決此一困擾，今並舉辦施工說明會。

自來水公司人員說，鳥嘴潭淨水場完成後，配合台中雲林水源調度計畫，未來台中和彰化間的雙向水源調度，將由目前8萬噸提高為20萬噸。至於霧峰烏溪伏流水，將經由相關管線工程與霧峰、大里及烏日等區域送水管相互連接，其中1.3萬噸優先提供霧峰地區，其餘將視大台中地區供水調度需求，適度支援其他區域，紓緩枯旱期間系統管末地區居民不便。

市議員李天生說，自來水公司將由烏日配水池沿草堤路埋設送水管至大里大衛橋，即日起動工施作，配合施工需要，草堤路自大峰路至草堤路100巷路段進行交通管制，往來車輛請利用振興路進出。

此外，水利署開發烏日伏流水三期工程，每日提供5萬噸原水，經南台中淨水場處理後，沿台三線、乾溪路、大峰路埋設送水管，分別輸送至霧峰吉峰配水池，以及在大里大衛橋附近和烏日送水管銜接，再經區域管線提供用戶使用，也預定11月起分階段施工。

李天生說，希望水公司加強宣導，設置警告標誌，減少汙染危害，實施交維計畫，確保通行安全，同時希望盡速完工，避免造成民眾不便。