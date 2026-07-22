中捷藍線規劃設1公里長地下商店街 地點曝光...中市府揭原因

台中市捷運藍線目前進行細部規畫中，市府捷工局初步規畫，未來在藍線與綠線交會的市政府站至秋紅谷站之間，設立地下商店街，打造一條約1公里長的地下商店街。由於兩站人流密集，預估可支撐地下街的商業活動，避免淪為蚊子館。

台中捷運藍線起自台中港，沿台灣大道由西向東穿過海線與大肚山，接到市政府、舊市區和台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，分為8座高架車站與12座地下車站；去年整體動工，主要是龍井機廠和機電工程，軌道土建工程高架段B1至B3已發包，B4至B8車站及路線工程也已上網招標，預定7月23日開標。

中捷藍線地下段持續進行細部設計及招標前置作業，根據捷工局規劃，未來會在捷運藍線與捷運綠線交會的市政府站（B14）至至秋紅谷站（B13）之間，設立總長約1公里的地下商店街。

國民黨市議員楊大鋐指出，北捷很多站點有地下街，不僅帶來人潮也帶來錢潮，建議中捷藍線可建置像台北地下街，除市政府站之外，東海大學站（B10）因鄰近台中榮總，又有大量學生族群，加上位於海線地區與市區交界，具興建地下街商店潛力。

民進黨議員黃守達說，中區第二市場是熱門景點，可優先規畫，以地下步行廊道串聯興中街停車場及區公所，整合停車轉乘、洽公與商業機能，帶動舊城區人流與觀光活化，未必侷限於大型地下街模式。

捷工局長蘇瑞文指出，市政府站腹地大，鄰近還有百貨公司所形成的人流，人潮足以支撐一個地下街的商業活動，其他的車站考量腹地與人潮不足，若興建地下街，恐怕會淪為蚊子館。

另有議員建議台中火車站可比照台北火車站興建地下商店街。蘇瑞文說，台中火車站雖有人潮，但受限於既有建築高度與地下空間條件，興建地下街的難度高，但未來各站會依人流設置商店，持續滾動檢討。