學者：中捷地下街招商要做出區隔

台中市規畫在捷運藍線市政府站至秋紅谷站之間設置地下商店街，希望帶動人潮與商機。不過，地下街並非「蓋了就會成功」，過去各地也有失敗案例。學者提醒，關鍵在於人流動線是否順暢，以及招商內容能否做出區隔，否則恐淪為蚊子館。

議員以台北捷運西門地下街為例，二○○二年啟用，投入超過十億元，但是因位置較為獨立，未與捷運人潮動線完整串聯，加上規模不大，難以形成商業聚集的效果，也缺乏無障礙設施，長期招商不順，人氣低迷。後來空間多改作捷運公司辦公與訓練用途，直到去年底封閉整修，今年重新以「西門地下市」轉型再出發。

市府指出，台中市政府站周邊條件相對成熟，鄰近百貨公司與商辦大樓，人流穩定，是藍線最有機會發展地下街的站點。不過，藍綠議員擔心正因為緊鄰百貨，要讓民眾願意走進地下街消費，後續招商策略就顯得格外的重要。

朝陽科技大學行銷與流通管理系助理教授許文齡表示，地下街若販售內容與百貨公司過於雷同，消費者自然會選擇環境較舒適的百貨，因此必須做出差異，例如引進在地文創品牌、特色小店，甚至規畫小型展演空間，增加停留時間與話題性，才能吸引人潮。

她也提醒，地下街雖具遮風避雨優勢，但若經營不善、人流不足，空間容易閒置，甚至衍生環境髒亂或治安疑慮，一旦沒落，要再帶動人潮會更加困難。

整體而言，地下商店街能否成功，不只是看地點，更考驗動線設計與經營策略。市府若要避免重蹈失敗的案例，如何做出特色、穩定人流，將是未來最大的挑戰。