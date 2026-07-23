中捷商機 市府至秋紅谷站 擬設地下街

台中市捷運藍線目前進行細部規畫中，市府捷工局初步規畫，未來在藍線與綠線交會的市政府站至秋紅谷站之間，設立地下商店街，打造一條約一公里長的地下商店街。由於兩站人流密集，預估可支撐地下街的商業活動，避免淪為蚊子館。

台中捷運藍線起自台中港，沿台灣大道由西向東穿過海線與大肚山，接到市政府、舊市區和台中火車站，全長二十四點七八公里，共廿個車站，分為八座高架車站與十二座地下車站；去年整體動工，主要是龍井機廠和機電工程，軌道土建工程高架段B一至B三已發包，B四至B八車站及路線工程也已上網招標，預定今天開標。

藍線地下段持續進行細部設計及招標前置作業，捷工局規畫，未來會在捷運藍線與捷運綠線交會的市政府站（B十四）至秋紅谷站（B十三）之間，設立總長約一公里的地下商店街，串聯轉乘與消費動線。

國民黨議員楊大鋐指出，台北捷運站多處設有地下街，有餐飲、伴手禮及服飾店等，滿足通勤需求，他建議中捷藍線可比照北捷，擴大評估，除市政府站之外，東海大學站（B十）因鄰近台中榮總，又有大量學生族群，位在海線地區與市區交界，具興建地下商店潛力。

民進黨議員黃守達說，中區第二市場是熱門景點，可優先規畫步行廊道，串聯興中街停車場及區公所，以整合停車轉乘、洽公與商業機能，帶動舊城區人流與觀光活化，未必侷限於大型地下街模式。

捷工局長蘇瑞文指出，市政府站周邊腹地大，鄰近百貨商場可穩定帶動人潮與消費力，具備發展地下街條件。其他的站點考量腹地與人潮仍不足，若興建地下街，恐會有閒置風險。

另多位議員建議台中火車站可比照台北火車站，設置地下商店街。不過蘇瑞文說，台中火車站受限於既有建築高度與地下空間條件，興建地下街的難度高，但未來各站會依人流設置商店，持續滾動檢討。