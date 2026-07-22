不是沒人申請 是法規卡關！許淑華點出露營場合法化最大瓶頸

露營已成為國旅新趨勢，但合法化進度緩慢。南投縣長許淑華今天表示，全國約1700家露營場中，南投與苗栗就占約4成，但受限於農業用地使用等中央法規，不少既有露營場難以取得合法資格，呼籲中央放寬相關限制，讓露營產業朝安全、合法方向永續發展。

南投縣政府今天舉辦「115年跨縣市露營場合法化輔導交流活動」，苗栗縣議會副議長張淑芬率府會團隊到場交流，分享露營場輔導經驗，並就法規鬆綁、行政輔導及跨縣市合作交換意見。

許淑華表示，近年露營風氣盛行，已成為新興觀光產業，不僅帶動國旅，也為南投創造新的觀光商機。全國約1700多家露營場，以苗栗、南投數量最多，占全國約4成，顯示兩縣擁有發展露營產業的優勢。

她指出，立法院已多次修正相關法規，觀光署也支持露營場合法化，但現行農業用地使用容許比例仍偏低，導致不少既有露營場無法符合申請資格，各縣市申請及核准比率皆不理想。地方政府將持續向中央反映，爭取放寬規範，才能兼顧產業發展與管理。

許淑華表示，南投縣目前列管露營場573家，其中370家營業中。縣府自112年成立露營場聯合管理輔導團隊，整合8個局處共同協助業者。截至目前，已完成508家露營場現地盤查及合法化分析，舉辦19場業者說明會、17場下鄉駐點諮詢，並協助46家業者完成申請書撰寫。

她說，南投已有196件第一階段土地使用容許申請案，約半數為既有露營場，已核准80件，將持續協助業者完成後續合法程序。

為降低申請門檻，南投縣也修訂建築管理規定，露營設施免鄰接道路及免申請指定建築線，45平方公尺以下建築物免申請建築執照，為全國首創措施。同時，每年依據審查實務滾動修訂「露營場申請範本」，並置於縣府網路e櫃檯供民眾下載，降低補件率，加速審查流程。

苗栗縣議會副議長張淑芬表示，此次到南投交流，主要是了解南投協助露營產業合法化的經驗。她也認為，政府應持續提供輔導並適度放寬政策限制，協助業者合法經營，讓民眾享有更安全、完善的露營環境。