快訊

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很私密的東西

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化火化場提前動工 反火葬場自救會號召民眾「和平、強烈」反對

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會，在彰化縣生命園區（火化場）用地周邊綁旗幟抗議。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會，在彰化縣生命園區（火化場）用地周邊綁旗幟抗議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣生命園區（火化場）興建工程預定本（7）月28日動土，距縣長王惠美卸任不到半年，社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會號召「728守護家園，鄉親大集合！」反對倉促發包、倉促動工。

據了解，彰化警方將部署警力維持當天動土典禮秩序，規畫西南方的仁愛路約100公尺給抗議民眾，因彰化縣生命園區總面積廣闊，屆時王惠美和主持動土典禮的官員看不見也恐怕聽不見抗議，彰化縣二林芳苑反火葬場協會初步決定和平表達反對，預定24日開會討論當天實際作法。

縣政府原計畫9月舉行生命園區（火化場）興建工程動土典禮，彰化縣二林芳苑火葬場協會接到消息，動土典禮將在本月28日舉行，昨號召民眾到場抗議，今在自救協會臉書官網PO圖文，質疑民眾對火葬場的選址、汙染與程序仍有疑慮，縣府卻急著開工，背後動機不單純。

彰化縣二林芳苑反火葬場協會總幹事袁震權表示，王惠美進入「看守內閣」階段，應把有爭議的重大工程留給下一任縣長評估，不該倉促發包、倉促動工，如何趕在卸任前4個月動工是何居心？反火葬場協會提醒王惠美，行政權不是萬能，民意才是頭家。

袁震權說，反火葬場協會提出行政訴願，被環境部延後兩個月審查，如今縣政府就要開工，反火葬場協會必須加快腳步阻止，近日將到台中高分院提起行政訴訟，透過司法途徑讓縣政府尊重民意、重啟對話。

反火葬場協會呼籲抗議民眾攜帶標語與手機，理性表達並記錄現場，即使擋不了工程動工，但要拍下誰是爭議火葬場的推手？誰為爭議火葬場背書？誰和王惠美站在一起、「拿著金鏟子插入二林芳苑鄉親們的咽喉？」

彰化縣生命園區（火化場）位在芳苑鄉草湖村的縣有地，緊鄰芳苑鄉生命園區，面積合約1.98公頃，縣政府以總金額約2億8千萬元發包，將興建複合性殯葬設施。反火葬場協會過去強調，火葬場設施將產生空汙、水汙，危害當地農特產品，送葬隊伍也會產生噪音汙染，降低沿線居民的居住品質。

火葬場 彰化 王惠美

延伸閱讀

全國串聯上街抗議 美國人反資料中心為何更甚核電廠

7月25日上凱道 表達對政府處理毒油事件不滿

彰化推動永續行動 環保志工密度最高

盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

相關新聞

梨山農民電費從2千多暴增至12萬元 民代要求台電公開說明

台中市梨山地區多位農民最近收到近一期電費通知，發現電費暴增，有人原本一期電費從2千多元暴增至12萬元；立委高金素梅和台中市議員古秀英昨天為農民權益北上協調，高金素梅說，她要求台電8月底前暫不停電、暫不收滯納金，不能讓族人在真相未明前先受害。8月10日公開說明會，台電要說清楚影響戶數、帳單差異、重算標準、退費抵扣、分期繳納與補收方式。

彰化火化場提前動工 反火葬場自救會號召民眾「和平、強烈」反對

彰化縣生命園區（火化場）興建工程預定本（7）月28日動土，距縣長王惠美卸任不到半年，社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會號召「728守護家園，鄉親大集合！」反對倉促發包、倉促動工。

彰化縣府明審雞糞沼氣發電場設置案 芳苑四村村民連署反對插旗抗議

彰化縣芳苑鄉興仁村內將設置雞糞沼氣發電場，興仁村和周邊三村擔心空氣和廢水的汙染，居民群起反對，逾四百人連署向縣政府陳情，要求明（二十三日）審查會議能從嚴審核，「不要什麼嫌惡設施都丟到偏鄉」。

王功漁火節8月8日登場 玖壹壹等12組樂團開唱、千人烤蚵、焰火秀

「北貢寮、中王功、南墾丁」已成為台灣海洋音樂勝地，彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，每晚8點還準時施放長達8分鐘的焰火，還有眾所期待的千人烤蚵活動。

台中石岡熱氣球嘉年華8月22日至24日 媽祖造型熱氣球升空

2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園登場。台中市民政局長吳世瑋表示，今年活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，邀請來自台東天后宮的媽祖造型熱氣球展演，現場結合音樂演出、美食市集、璀璨煙火及親子互動，玖壹壹、蕭煌奇等人氣卡司也將輪番開唱。

防人車衝突 中市事故熱點 斑馬線加寬

台中市去年「三十日行人死亡數」達五十七人，今年第一季較去年同期減少逾六成。為降低人車衝突風險，市府推動「斑馬線加寬計畫」，優先針對校園周邊、商圈及高人流路口，依實際條件將原本三公尺寬的斑馬線擴大至六公尺，目前已於廿處路口試辦，預計今年底前完成至少三十處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。