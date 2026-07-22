彰化火化場提前動工 反火葬場自救會號召民眾「和平、強烈」反對

彰化縣生命園區（火化場）興建工程預定本（7）月28日動土，距縣長王惠美卸任不到半年，社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會號召「728守護家園，鄉親大集合！」反對倉促發包、倉促動工。

據了解，彰化警方將部署警力維持當天動土典禮秩序，規畫西南方的仁愛路約100公尺給抗議民眾，因彰化縣生命園區總面積廣闊，屆時王惠美和主持動土典禮的官員看不見也恐怕聽不見抗議，彰化縣二林芳苑反火葬場協會初步決定和平表達反對，預定24日開會討論當天實際作法。

縣政府原計畫9月舉行生命園區（火化場）興建工程動土典禮，彰化縣二林芳苑火葬場協會接到消息，動土典禮將在本月28日舉行，昨號召民眾到場抗議，今在自救協會臉書官網PO圖文，質疑民眾對火葬場的選址、汙染與程序仍有疑慮，縣府卻急著開工，背後動機不單純。

彰化縣二林芳苑反火葬場協會總幹事袁震權表示，王惠美進入「看守內閣」階段，應把有爭議的重大工程留給下一任縣長評估，不該倉促發包、倉促動工，如何趕在卸任前4個月動工是何居心？反火葬場協會提醒王惠美，行政權不是萬能，民意才是頭家。

袁震權說，反火葬場協會提出行政訴願，被環境部延後兩個月審查，如今縣政府就要開工，反火葬場協會必須加快腳步阻止，近日將到台中高分院提起行政訴訟，透過司法途徑讓縣政府尊重民意、重啟對話。

反火葬場協會呼籲抗議民眾攜帶標語與手機，理性表達並記錄現場，即使擋不了工程動工，但要拍下誰是爭議火葬場的推手？誰為爭議火葬場背書？誰和王惠美站在一起、「拿著金鏟子插入二林芳苑鄉親們的咽喉？」

彰化縣生命園區（火化場）位在芳苑鄉草湖村的縣有地，緊鄰芳苑鄉生命園區，面積合約1.98公頃，縣政府以總金額約2億8千萬元發包，將興建複合性殯葬設施。反火葬場協會過去強調，火葬場設施將產生空汙、水汙，危害當地農特產品，送葬隊伍也會產生噪音汙染，降低沿線居民的居住品質。