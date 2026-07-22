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彰化縣府明審雞糞沼氣發電場設置案 芳苑四村村民連署反對插旗抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉興仁村內設立雞糞發電廠，面積約3公頃。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉興仁村內設立雞糞發電廠，面積約3公頃。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉興仁村內將設置雞糞沼氣發電場，興仁村和周邊三村擔心空氣和廢水的汙染，居民群起反對，逾四百人連署向縣政府陳情，要求明（二十三日）審查會議能從嚴審核，「不要什麼嫌惡設施都丟到偏鄉」。

興仁村長蘇輝煌和五俊村長洪綮皇、永興村長鍾明堂、文津村長陳鴻圖，聽說雞糞沼氣發電場補件送審，縣政府安排明天審查，四村昨展開連署也邀民權福德福中小學家長會參與，今四村村民在雞糞沼氣發電場用土地外的必經道路綁抗議旗幟，高喊抗議口號，表達堅決反對設置。

興仁村長蘇輝煌指出，雞糞沼氣發電場用地位在興仁村，附近有縣立民權華德福中小學、工廠、村莊，並鄰近五俊村聚落，未來雞糞車進出及沼氣曝曬的臭氣將汙染這些地方，沼氣發電場汙水搭排王功排水直接排向王功出海口，受害的是養殖牡蠣；村民不反對沼氣發電，但應另覓進合適地點，不要什麼嫌惡設計都丟到偏鄉。

五俊村長洪綮皇說，這處雞糞沼氣發電場自申請起，四村村民為了居住品質．學校師生健康，一直表達反對，未料沈寂多年後沼氣發電場業主補件，縣政府將開會審查，引起四村村民擔憂沼氣發電場「有備而來、非設不可」，因此連署陳情希望縣政府評估這個地點真的不適合設置沼氣發電場。

縣議員洪騰明表示，雞糞沼氣發電場申設期間舉辦多次說明會，地方居民始終表達反對、申設文件有多處不符法規，業者不肯放棄而提出補件，萬一通過審查，沼氣發電場的空汙、水汙都影響環境和居住品質，民眾被迫再度站出來，要求縣政府從嚴審查「最好別讓它過關」。

根據資料顯示，芳苑鄉福海段雞糞沼氣發電場的基地面積五千一百一十二點七九坪，預定發電量一千九百九十八kW，發電時間需視審查結果和台電饋線而定。縣政府農業處表示，地方民意將納入審查事項，因此會要求業者先做好溝通才動工。

彰化縣芳苑鄉五俊村、興仁村、永興村、文津村和縣議員洪騰明，今到雞糞沼氣發電廠表達反對設置。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉五俊村、興仁村、永興村、文津村和縣議員洪騰明，今到雞糞沼氣發電廠表達反對設置。記者簡慧珍／攝影

芳苑

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