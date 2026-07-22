王功漁火節8月8日登場 玖壹壹等12組樂團開唱、千人烤蚵、焰火秀

「北貢寮、中王功、南墾丁」已成為台灣海洋音樂勝地，彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，每晚8點還準時施放長達8分鐘的焰火，還有眾所期待的千人烤蚵活動。

彰化縣政府今天在縣府中庭為王功漁火節活動宣傳，縣長王惠美說，最受矚目的是海洋音樂會，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，為大家帶來音樂饗宴；今年更邀請超人氣IP角色互動—鯊魚先生Mr. Shark與他的小夥伴參與，鯊魚先生以大型氣偶登場，與現場大小朋友合影互動。參加活動還有機會獲得限量毛巾與聯名贈品。

王惠美說，甚受歡迎的千人烤蚵再度登場，特別加入芳苑特色海鮮文蛤，民眾可提前報名與加購，今年並加碼只要報名參加烤蚵，每組就可獲得好康福利券2張（每張50元）。

此外，芳苑鄉公所在福海宮規劃「祈福嘉年華」活動，有祈福團拜儀式及擲筊挑戰，讓大家一邊祈福、一邊拚好運；由於8月8日開幕適逢父親節，凡是活動期間爸爸與孩子同行，即可至主舞台服務台兌換好康福利券及造型隨身袋1份；每晚8點準時施放長達8分鐘的煙火秀，點亮王功夜空。

王功福海宮主委林義璿表示，漁火節活動期間，遊客可至王功福海宮參加擲筊祈福活動，擲出3個聖杯以上可獲得結緣品；擲出10個聖杯可獲得 iPhone 17，數量無上限；2天活動累積最高杯數達15杯以上者，有機會抱回10萬元現金大紅包。

農業處表示，活動時間至王功福海宮、千人烤蚵區或王功漁港完成趣味解謎，即可至王功漁港主舞台服務台兌換活動紀念品。另外，填寫問卷還可以獲得摸彩券，大獎iPhone17天天抽。

活動現場有「海洋嘉年華」光環境布置，展區橫跨王功漁港區、漁港路、王功街區及福海宮等地，結合音樂律動設計與多樣海洋生物造型，營造沉浸式的夜間光影場景，展期自8月1日至9月14日的晚間6時30分準時亮燈，讓遊客都從夜色中感受到夢幻與美麗。

為了有效疏通人潮，活動期間每天上午9點至晚上10點，王功漁港至福海宮區間將提供定點免費接駁車服務，也特別規劃彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用。2026王功漁火節的相關資訊，可至活動官網查詢。

彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，圖為獲邀表演的藝人林頤原（左）。記者劉明岩／攝影