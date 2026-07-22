快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

王功漁火節8月8日登場 玖壹壹等12組樂團開唱、千人烤蚵、焰火秀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，內容有12組樂團接力表演、千人烤蚵及焰火秀等，縣長王惠美在今天的宣傳活動，還露一手烤蚵的手藝 。記者劉明岩／攝影
彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，內容有12組樂團接力表演、千人烤蚵及焰火秀等，縣長王惠美在今天的宣傳活動，還露一手烤蚵的手藝 。記者劉明岩／攝影

「北貢寮、中王功、南墾丁」已成為台灣海洋音樂勝地，彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，每晚8點還準時施放長達8分鐘的焰火，還有眾所期待的千人烤蚵活動。

彰化縣政府今天在縣府中庭為王功漁火節活動宣傳，縣長王惠美說，最受矚目的是海洋音樂會，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，為大家帶來音樂饗宴；今年更邀請超人氣IP角色互動—鯊魚先生Mr. Shark與他的小夥伴參與，鯊魚先生以大型氣偶登場，與現場大小朋友合影互動。參加活動還有機會獲得限量毛巾與聯名贈品。

王惠美說，甚受歡迎的千人烤蚵再度登場，特別加入芳苑特色海鮮文蛤，民眾可提前報名與加購，今年並加碼只要報名參加烤蚵，每組就可獲得好康福利券2張（每張50元）。

此外，芳苑鄉公所在福海宮規劃「祈福嘉年華」活動，有祈福團拜儀式及擲筊挑戰，讓大家一邊祈福、一邊拚好運；由於8月8日開幕適逢父親節，凡是活動期間爸爸與孩子同行，即可至主舞台服務台兌換好康福利券及造型隨身袋1份；每晚8點準時施放長達8分鐘的煙火秀，點亮王功夜空。

王功福海宮主委林義璿表示，漁火節活動期間，遊客可至王功福海宮參加擲筊祈福活動，擲出3個聖杯以上可獲得結緣品；擲出10個聖杯可獲得 iPhone 17，數量無上限；2天活動累積最高杯數達15杯以上者，有機會抱回10萬元現金大紅包。

農業處表示，活動時間至王功福海宮、千人烤蚵區或王功漁港完成趣味解謎，即可至王功漁港主舞台服務台兌換活動紀念品。另外，填寫問卷還可以獲得摸彩券，大獎iPhone17天天抽。

活動現場有「海洋嘉年華」光環境布置，展區橫跨王功漁港區、漁港路、王功街區及福海宮等地，結合音樂律動設計與多樣海洋生物造型，營造沉浸式的夜間光影場景，展期自8月1日至9月14日的晚間6時30分準時亮燈，讓遊客都從夜色中感受到夢幻與美麗。

為了有效疏通人潮，活動期間每天上午9點至晚上10點，王功漁港至福海宮區間將提供定點免費接駁車服務，也特別規劃彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用。2026王功漁火節的相關資訊，可至活動官網查詢

彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，圖為獲邀表演的藝人林頤原（左）。記者劉明岩／攝影
彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，圖為獲邀表演的藝人林頤原（左）。記者劉明岩／攝影

彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，內容有12組樂團接力表演、千人烤蚵及焰火秀等。記者劉明岩／攝影
彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，內容有12組樂團接力表演、千人烤蚵及焰火秀等。記者劉明岩／攝影

玖壹壹 彰化 彰化縣

延伸閱讀

高流8月辦泰式生活節 市集、展演打造泰式派對

七月盛夏狂歡貢寮迎樂浪

看電影拿好禮！宜蘭綠色影展周五開幕 免費送美食券、金龜平安符

370家鍋烤業者參戰！台中鍋烤節34家挺進專業評選 全民票選持續進行

相關新聞

梨山農民電費從2千多暴增至12萬元 民代要求台電公開說明

台中市梨山地區多位農民最近收到近一期電費通知，發現電費暴增，有人原本一期電費從2千多元暴增至12萬元；立委高金素梅和台中市議員古秀英昨天為農民權益北上協調，高金素梅說，她要求台電8月底前暫不停電、暫不收滯納金，不能讓族人在真相未明前先受害。8月10日公開說明會，台電要說清楚影響戶數、帳單差異、重算標準、退費抵扣、分期繳納與補收方式。

彰化縣府明審雞糞沼氣發電場設置案 芳苑四村村民連署反對插旗抗議

彰化縣芳苑鄉興仁村內將設置雞糞沼氣發電場，興仁村和周邊三村擔心空氣和廢水的汙染，居民群起反對，逾四百人連署向縣政府陳情，要求明（二十三日）審查會議能從嚴審核，「不要什麼嫌惡設施都丟到偏鄉」。

王功漁火節8月8日登場 玖壹壹等12組樂團開唱、千人烤蚵、焰火秀

「北貢寮、中王功、南墾丁」已成為台灣海洋音樂勝地，彰化「2026王功漁火節」訂8月8日至9日登場，邀請玖壹壹、美秀集團等12組人氣歌手與樂團，連續2天從傍晚唱到深夜，每晚8點還準時施放長達8分鐘的焰火，還有眾所期待的千人烤蚵活動。

台中石岡熱氣球嘉年華8月22日至24日 媽祖造型熱氣球升空

2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園登場。台中市民政局長吳世瑋表示，今年活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，邀請來自台東天后宮的媽祖造型熱氣球展演，現場結合音樂演出、美食市集、璀璨煙火及親子互動，玖壹壹、蕭煌奇等人氣卡司也將輪番開唱。

防人車衝突 中市事故熱點 斑馬線加寬

台中市去年「三十日行人死亡數」達五十七人，今年第一季較去年同期減少逾六成。為降低人車衝突風險，市府推動「斑馬線加寬計畫」，優先針對校園周邊、商圈及高人流路口，依實際條件將原本三公尺寬的斑馬線擴大至六公尺，目前已於廿處路口試辦，預計今年底前完成至少三十處。

中市3E策略 防高齡行人事故

行人死亡事故近年雖有下降趨勢，但高齡者死傷事故仍居高不下，台中市、桃園市高齡行人死亡占比去年都破七成，值得重視。專家認為改善應從硬體設施著手，除了設備要親民、便民，也要強化用路人識別度，讓駕駛能提高警覺，當靠近路口時就要放慢車速。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。