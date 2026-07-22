梨山農民電費從2千多暴增至12萬元 民代要求台電公開說明

台中市梨山地區多位農民最近收到近一期電費通知，發現電費暴增，有人原本一期電費從2千多元暴增至12萬元；立委高金素梅和台中市議員古秀英昨天為農民權益北上協調，高金素梅說，她要求台電8月底前暫不停電、暫不收滯納金，不能讓族人在真相未明前先受害。8月10日公開說明會，台電要說清楚影響戶數、帳單差異、重算標準、退費抵扣、分期繳納與補收方式。

立委高金素梅今天在臉書說，近期大梨山地區電費異常暴增，影響不只是帳單數字，而是超過4千戶民眾的生活安全。族人帶著有疑慮的電費帳單到服務所卻沒人值班，現在台電就更不應該催繳、斷電、收滯納金。

她北上協調，要求台電先把族人權益顧住，第一、7月31日前要把梨山地區所有用戶近兩年用電紀錄寄到各家戶，讓族人可以逐筆核對。第二、8月底前暫不停電、暫不收滯納金，不能讓族人在真相未明前先受害。

第三，8月10日公開說明會，台電必須說清楚影響戶數、帳單差異、重算標準、退費抵扣、分期繳納與補收方式。

第四，每一戶都要建立追蹤紀錄，從重算、通知、回覆到結案，不能漏掉任何一戶。她說原鄉地區用電問題，抄寫不實，似乎不是個案，而是通案問題，台電不能以系統問題帶過。她將要求台電徹底清查原鄉地區用電問題，該退的要退，該查的要查，該負責的要負責！謝謝第一線的議員、代表跟族人的反應，一起來解決這長久以來不公不義的問題！

台電中區處表示，有關梨山地區電費異常一案，將依照會議討論決議事項積極辦理，期能讓本案盡快圓滿妥善處理，以維用戶權益。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，他最近接獲多位農民陳情，最近一期電費暴漲，有人原本每期2千元多，這期暴增到12萬多元，羅進玉說他家電費也從1500多元，這期增加至2萬多元。

羅進玉表示，山區偏遠，有些農戶住處需搭流籠才能抵達，台電人員以前可能沒有實際到場抄表，而以之前的電費估算，最近更換新的電表後，之前的用電量一次累計，才造成這種電費暴增。

台電梨山服務所日前說明，部分用戶電費突暴增是因為以前用的電少算，這一次補足，並非算錯，會針對這些用戶逐一打電話說明；台電表示，電費計算有級距，是不是對用戶不利？台電會重新用合理的平均用電方式，對用戶有利的方式重新計算一次，不會造成用戶損失，若電費一次暴增太多，用戶無法一次繳納，可到梨山服務所辦分期付款。