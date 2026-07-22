中市3E策略 防高齡行人事故

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅鄭國樑／連線報導

行人死亡事故近年雖有下降趨勢，但高齡者死傷事故仍居高不下，台中市、桃園市高齡行人死亡占比去年都破七成，值得重視。專家認為改善應從硬體設施著手，除了設備要親民、便民，也要強化用路人識別度，讓駕駛能提高警覺，當靠近路口時就要放慢車速。

台中市交通局統計，台中市二○二四年卅日行人死亡數五十五人，其中高齡者行人死亡數卅七人，占約六成七。二○二五年卅日行人死亡總數五十七人，其中高齡者行人死亡數四十二人，占約七成三，顯見行人交通死亡事故，以高齡者為主要族群。

桃園市警察局也統計，行人事故死傷人數從二○二三年二三三○人以來逐年下降，去年行人死傷一七八八人。進一步從高齡者行人死傷數據來看，死傷占比都維持三成左右，但死亡人數占比都超過六成，去年全市行人死亡卅六人、高齡行人死亡廿八人，占比更達到七成七。

台中市交通局指出，台中市採取「３Ｅ策略」守護高齡行人，工程面持續加寬斑馬線，並針對較大路口設置庇護島、優化號誌早開分流，並強化路口照明及無障礙幾何設計。教育面由「路老師」深入社區及醫療機構，提升長輩交通風險意識。同時加強科技設備取締不停讓行人違規。

桃園市交通警察大隊指出，數據顯示桃園市高齡行人傷亡數已逐年下降，長者事故風險偏高，主因身體機能退化、反應較慢，若穿著深色衣物或未依規定穿越道路，也大幅增加碰撞危險。市府交通單位全面推動易肇事路口工程改善、深入村里宣導高齡者防禦駕駛觀念，也會加強熱點熱時取締。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，提升長者晨運途中的安全，輔助設施很重要，建議設置斑馬線兩端的人行道往馬路中央突出一些，往來車輛駕駛能因路幅縮減提高警覺、降低車速。另為防止長者斜行穿越馬路，可研議在路面增加護欄，讓長者抓握或防止長者腿腳無力跌傷或摔倒馬路上。

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