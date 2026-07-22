防人車衝突 中市事故熱點 斑馬線加寬

台中市去年「三十日行人死亡數」達五十七人，今年第一季較去年同期減少逾六成。為降低人車衝突風險，市府推動「斑馬線加寬計畫」，優先針對校園周邊、商圈及高人流路口，依實際條件將原本三公尺寬的斑馬線擴大至六公尺，目前已於廿處路口試辦，預計今年底前完成至少三十處。

台中市部分市區路口在上下班與上下學尖峰時段，常出現行人擁擠、溢出斑馬線的情形，增加人車衝突風險。統計顯示，行人事故主因前三名為車輛未禮讓行人、轉彎未依規定，以及行人違規穿越道路。

交通局長葉昭甫表示，高達六十一點七％的事故發生在路口，顯示路口環境複雜、衝突點多。若維持傳統三公尺寬度，在人潮集中時容易造成壅塞，降低通行效率，甚至使行人偏離斑馬線。

目前已完成的重點路口包括西屯區上安路與至善路口、北區雙十路二段與錦南街學區、西區公益路與中興街勤美商圈，以及西屯區福星路與逢甲路逢甲商圈等共二十處，後續將再擴大辦理十處以上。依交通部統計，今年第一季台中市行人交通死亡人數較去年同期下降六十四點三％，顯示包括斑馬線加寬在內的工程措施已展現初步成效。

市府也同步調整人行道截角、路口轉角及停等空間，並於斑馬線兩側增設黃色棋盤格與彩色輔助標線，以提升駕駛辨識度與警示效果。

市長盧秀燕指出，將優先改善事故熱點路段。不過，斑馬線加寬不僅涉及標線重繪，亦需配合無障礙設施、公車站牌與號誌等周邊設施遷移與調整，整體工程需時推進。

記者實地走訪逢甲與勤美商圈，民眾與學生多表肯定。逢甲大學張同學表示，過去尖峰時段常被擠出斑馬線，如今加寬後通行更順暢、壓迫感降低。周邊店家也觀察到車輛行經時明顯減速、停讓意願提升，人車近距離的驚險情況明顯減少。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢認為，除工程改善外，仍應結合執法與教育，才能全面提升行人安全。

市議員黃守達建議，除加寬斑馬線外，市府應同步推動斑馬線退縮、行人專用時相及街角外推等措施，從降低車速、消除視線死角及人車分流等面向著手，並持續分析事故熱點改善成效，避免流於形式。市議員陳文政則表示肯定，並呼籲於重點路段加速推動相關措施。