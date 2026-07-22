彰縣選戰 陳素月搶先開箱競總 魏平政破換將傳聞

彰化縣長選戰持續升溫，各陣營競選總部布局陸續到位。民進黨縣長參選人陳素月與彰化市長參選人黃柏瑜的聯合競選總部昨開箱亮相；國民黨參選人魏平政與無黨籍邱建富同步加快腳步，安排團隊先進駐，九月先後完成競總設置。

陳素月、黃柏瑜聯合競選總部設於彰化市延平路，以桃紅色大型看板為主視覺，風格醒目。內部規畫親子閱讀角落，設有低矮書架、繪本及兒童桌椅，營造溫馨氛圍；另設打卡區、Q版人形立牌與願景地圖，並設置縣政許願牆，供民眾留言互動。

開箱活動中，黃柏瑜帶一歲多兒子出席，並以英語為現場親子說繪本「彩虹魚」故事，強化親子互動氣氛。陳素月表示，競總設計走溫暖樸實路線，盼成為民眾交流與親子共讀空間，歡迎到訪。

陳素月同時公布六位發言人名單，包括楊子賢、張欣倩、劉珊伶、許雅琳、周君綾及洪子超，都是現任新生代縣議員，分別在各選舉區經營有成，問政成績也受肯定，此次也都爭取連任。

國民黨彰化縣長參選人魏平政競總將設在彰化市西勢街，已掛上藍底大型看板，預定八月初運作，藉以粉碎被換將的謠言。記者劉明岩／攝影

國民黨方面，魏平政位於彰化市西勢街的競選總部已掛上藍底大型看板，內部正進行裝修，預計八月初團隊進駐，九月初正式成立。魏表示，競總設立也回應外界對於「可能換將」的傳聞。

無黨籍參選人邱建富則表示，位於彰化市中央路的競選總部近日將掛上看板，預計七月二十八日啟動運作，並於九月十三日正式成立。