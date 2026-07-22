二審逆轉 彩虹眷村遭塗漆 中市府獲賠85萬

台中知名景點「彩虹眷村」四年前爆發塗漆風波。經營團隊「彩虹文創」在文化局封村修繕前夕，用油漆塗抹部分牆面彩繪，市府提告索賠一百五十萬元。民事一審原判市府敗訴，但台中高分院二審逆轉，法官認定彩繪已與牆面融為一體、屬市產，判彩虹文創及負責人等須共同賠償八十五萬七千一百四十二元，全案確定。

彩虹眷村由「彩虹爺爺」黃永阜無師自通創作，以鮮豔色彩與童趣筆畫打造，紅極一時， 暴紅成觀光景點。黃永阜先前將維護與商業授權交由彩虹文創負責人魏丕仁處理。

二○二二年七月底契約到期前夕，文化局因眷村建物老舊，規畫封村加固，並決定不再續約。魏率員工，以油漆塗抹牆面彩繪，導致整體外觀受損，市府隨後提出刑事毀損告訴與民事索賠。

刑事部分，業者獲判無罪確定。民事一審時，台中地院認為魏丕仁獲得彩虹爺爺授權，且塗漆未破壞建物本身結構，判市府敗訴免賠。

文化局不服提上訴，台中高分院二審指出，牆上的彩繪早就成為建築物的一部分，著作財產權屬於市府；加上魏丕仁明知市府已發文要求保持原狀，卻仍執意破壞，確實構成故意侵害權利。

法官參考專業修復團隊的評估，認定修復費用一百五十萬元相當合理，扣除先前已達成和解並賠償的六名員工金額後，改判魏丕仁等七人與彩虹文創公司須共同負擔，賠償八十五萬七千一百四十二元。台中市文化局對此表示，後續將依法追討賠償金，全力守護珍貴的在地文化資產。