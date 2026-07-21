台灣年輕女孩高鐵上「1暖舉」 日本夫妻超感動：回國仍難忘

一名日本遊客近日分享，他與妻子上個月來台旅遊，搭高鐵從台中返回台北途中，鄰座一名年輕女子遞上兩包彰化名產「芋頭酥」，並用手機翻譯日文獻上祝福，讓他深受感動，回日本仍難忘異國旅途中邂逅，吃點心時「心中暖意融融」，並期願能熱情款待造訪日本的台灣朋友。

PO文曝光，引發熱議。有網友留言表示，「台灣最美的風景是人」、「真的很多台灣人會這樣做」、「台日友好的典範」、「我是那位小姐的話也會做同樣的事情」，，也有網友分享招待同車的香港夫妻吃台灣牛軋糖並介紹景點的經歷。

這名日本網友在臉書社團「日台交流クラブ」PO文表示，上個月跟妻子一起到台灣，6月18日結束台中行程後，搭高鐵返回台北，車廂内鄰座是一名約20多歲的年輕女子，一路上雙方沒交談，他與妻子欣賞窗外風景、輕鬆閒聊。

原PO說明，直到列車即將抵達板橋站時，年輕女子起身之際，突然遞上兩包點心，並展示手機螢幕，上面以日文寫著「這是彰化有名的點心，祝您旅途愉快！」年輕女子突如其來的暖心舉動，夫妻倆只來得及用日文說「謝謝」表達謝意。

原PO表示，年輕女子送的點心是芋頭酥，夫妻倆將它帶回日本享用，吃點心時回味在異國旅途中邂逅的這份微小款待，心中暖意融融。雙方當時並未互留連繫方式，想再次向女子道謝恐怕難以實現。但願有朝一日，他能以熱情好客的款待，讓造訪日本的台灣朋友留下美好的日本回憶。

芋頭酥。圖／陳今珍提供