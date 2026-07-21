快訊

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣年輕女孩高鐵上「1暖舉」 日本夫妻超感動：回國仍難忘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站。聯合報系資料照
高鐵台中站。聯合報系資料照

一名日本遊客近日分享，他與妻子上個月來台旅遊，搭高鐵從台中返回台北途中，鄰座一名年輕女子遞上兩包彰化名產「芋頭酥」，並用手機翻譯日文獻上祝福，讓他深受感動，回日本仍難忘異國旅途中邂逅，吃點心時「心中暖意融融」，並期願能熱情款待造訪日本的台灣朋友。

PO文曝光，引發熱議。有網友留言表示，「台灣最美的風景是人」、「真的很多台灣人會這樣做」、「台日友好的典範」、「我是那位小姐的話也會做同樣的事情」，，也有網友分享招待同車的香港夫妻吃台灣牛軋糖並介紹景點的經歷。

這名日本網友在臉書社團「日台交流クラブ」PO文表示，上個月跟妻子一起到台灣，6月18日結束台中行程後，搭高鐵返回台北，車廂内鄰座是一名約20多歲的年輕女子，一路上雙方沒交談，他與妻子欣賞窗外風景、輕鬆閒聊。

原PO說明，直到列車即將抵達板橋站時，年輕女子起身之際，突然遞上兩包點心，並展示手機螢幕，上面以日文寫著「這是彰化有名的點心，祝您旅途愉快！」年輕女子突如其來的暖心舉動，夫妻倆只來得及用日文說「謝謝」表達謝意。

原PO表示，年輕女子送的點心是芋頭酥，夫妻倆將它帶回日本享用，吃點心時回味在異國旅途中邂逅的這份微小款待，心中暖意融融。雙方當時並未互留連繫方式，想再次向女子道謝恐怕難以實現。但願有朝一日，他能以熱情好客的款待，讓造訪日本的台灣朋友留下美好的日本回憶。

芋頭酥。圖／陳今珍提供
芋頭酥。圖／陳今珍提供

高鐵台中站。聯合報系資料照
高鐵台中站。聯合報系資料照

高鐵 日本 台北

延伸閱讀

高鐵最暖奇遇！日夫妻遊台搭高鐵突收「驚喜禮物」 感動：也想招待台灣人

帶日本朋友逛中山區卻踩雷！網推台灣真正必訪景點：別再去日系商圈

火車鳴笛後的男兒淚！回顧當年「下兵單入伍」月台送行的離情依依

日本旅遊避開這4個月？網友喊「玩到崩潰」一票人認證：比台北還難受

相關新聞

台灣年輕女孩高鐵上「1暖舉」 日本夫妻超感動：回國仍難忘

一名日本遊客近日分享，他與妻子上個月來台旅遊，搭高鐵從台中返回台北途中，鄰座一名年輕女子遞上兩包彰化名產「芋頭酥」，並用手機翻譯日文獻上祝福，讓他深受感動，回日本仍難忘異國旅途中邂逅，吃點心時「心中暖意融融」，並期願能熱情款待造訪日本的台灣朋友。

土資場流向管理上路 農地填土申請更難...彰化6年僅准3件

彰化沿海及偏遠地區過去常傳出農田、魚塭遭非法傾倒廢土，彰化縣府2021年訂定「農業用地申請改良作業要點」，規定農地回填須先取得縣府同意。不過統計近6年來，全縣僅核准3件申請，今年上半年申請數更僅個位數。縣府農業處指出，今年全面實施營建剩餘土石方全流向管理，許多申請人評估無法提出合法土方來源證明，申請數量降低。

台中鍋烤節開跑 天天投票抽東京機票、300萬抵用券攻略一次看

「2026台中鍋烤節」逾370家鍋物、燒烤名店參戰，共34家入選，將由國內外專業評審團實地走訪，角逐金鍋獎、金烤獎及金蔬獎。經發局說，邀全國民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、總額300萬元的鍋烤抵用券...

北台中暑期研習營開訓 200多名學生及家長參加

2026年北台中青少年暑期研習營，今天在大甲體育場舉行開訓典禮。外埔體育會理事長吳敏濟表示，今年共有140人報名參加，班別包括籃球、桌球及美術繪畫班，將展開為期5周的研習課程，今天開訓典禮學員及家長共200多人參加。

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：清泉崗機場經濟圈成形

台中清泉崗國際機場迎來史上最大規模擴張，今年國際及兩岸航線預計突破30條，全年旅客運量有望破300萬人次。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出，清泉崗周邊房市正轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

影／名嘴質疑中市隱匿未驗苯駢芘 鄭照新：盡力滿足大眾知情權

台中市長盧秀燕昨天前往台北市中正第一警分局介壽派出所對面，關心3名國民黨台北市議員參選人絕食情形。面對媒體追問名嘴溫朗東指控台中市政府涉隱匿「未檢驗苯駢芘」爭議時，盧秀燕未回應即離開現場。對此，台中市副市長鄭照新今天表示，並非市長無法回應，而是當時屬探視行程，不適合停留受訪；他本人則留在現場接受媒體提問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。